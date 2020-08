Wiemersdorf

"Der bisher unbekannte Mann stand gegen 17.20 Uhr auf einem Maisfeld unmittelbar an der A7, zeigte sein Geschlechtsteil in Richtung der Autobahn und manipulierte an diesem", teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine vage Beschreibung der Person liegt den Ermittlern vor. Der hellhäutige Mann soll etwa 1,70 Meter groß und kräftig gebaut sein. Zum Zeitpunkt des Geschehens soll er lediglich mit einer Sturmhaube bekleidet gewesen sein.

Wer hat den nackten Mann mit der Sturmhaube gesehen?

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können. Beobachtungen oder sonstige Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551-8840 entgegen.

