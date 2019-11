„Das Herz liegt uns allen am Herzen“, sagt Dr. Jochen Gerlach. Der Internist aus Kaltenkirchen ist im Vorstand des Ärztenetzwerks Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt und Mitorganisator des kommenden „Patiententags“ in Kaltenkirchen, der am Sonnabend, 16. November, im Rathaus stattfindet.