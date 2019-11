Kaltenkirchen

Während der zwischenzeitlichen Sperrungsaufhebungen soll sich der Rückstau schnell aufheben. Die Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg bleibt während der gesamten Dauer der Arbeiten gesperrt, also durchgehend von 9 bis 15 Uhr. Auch der Rastplatz Moorkaten-West Richtung Hamburg kann bis zum 6. November, 16 Uhr, nicht genutzt werden.

Mit Helikopter an die Leitungen

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Vogelschutzmarkern an mehreren Leiterseilen der 380-kV-Freileitung des Übertragungsnetzbetreibers Tennet zwischen den Umspannwerken Hamburg/Nord und Audorf. Die Seile der Leitung überspannen an mehreren Stellen auch die A7. Die Arbeiten an der Leitung finden daher mit einem Helikopter auch direkt über den Fahrbahnen statt.

Ausweichtermin ist der Donnerstag

Die Arbeiten mit dem Helikopter sind stark witterungsabhängig und können nur bei Tageslicht erfolgen. Als Ausweichtermin bei ungeeigneten Wetterbedingungen wurde Donnerstag, 7. November, festgelegt. Sollten Arbeiten an diesem Tag erforderlich werden, wird Tennet dazu im Vorfeld die Öffentlichkeit informieren. Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen sind ausgeschildert.

