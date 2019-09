Kaltenkirchen/Bad Bramstedt

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet führt am Dienstag und Mittwoch Arbeiten an Vogelschutzmarkern an Seilen der 380-kV-Freileitung über der A7 durch. Hierfür muss am 24. und 25. September 2019 die A7 in beiden Richtungen zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt gesperrt werden – und zwar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Die Arbeiten an der Leitung finden mit einem Helikopter über der Fahrbahn statt. Daher ist aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit die Sperrung der A7 notwendig.

A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt gesperrt

Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen werden ausgeschildert. Fahrer aus dem Süden kommend nutzen die Umleitung U45 und werden an der A7-Anschlussstelle Kaltenkirchen über die L 320 ( Kaltenkirchener Straße), die B4 ( Kieler Straße), den Lohstücker Weg und die B206 zur Anschlussstelle Bad Bramstedt umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus dem Norden kommend werden über die U66 an der AS Bad Bramstedt abgeleitet und fahren über die B206, den Lohstücker Weg, die B4 ( Kieler Straße) und die L 320 ( Kaltenkirchener Straße) wieder über die AS Kaltenkirchen auf die A7 Richtung Hamburg.

