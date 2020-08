Kisdorf/Henstedt-Ulzburg

Das zur Mahnung am Unglücksort in Kisdorf abgestellte Fahrrad verliert langsam die weiße Farbe, aber vergessen ist der tödliche Unfall des elfjährigen Mädchens aus Henstedt-Ulzburg noch lange nicht.

"So etwas darf einfach nicht passieren", sagt Jens Daberkow. Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) Henstedt-Ulzburg hatte zum Auftakt des Stadtradelns bewusst einen Halt am Unfallort in Kisdorf eingeplant, um dort zusammen mit den Teilnehmern der Tour dem toten Mädchen zu gedenken.

Holzkreuz, Blumen, Kerzen und ein weißes Fahrrad

"Seit einem Dreiviertel Jahr ist hier nicht passiert", bedauerte Daberkow. Es habe sich nicht geändert, seit ein Autofahrer Elin angefahren hatte und das Mädchen daraufhin gestorben war. Der Unfall hatte sich an der Ecke Henstedter Straße/Mühlenredder eignet, nahe der sogenannten Wessel-Kreuzung.

Ein Rentner hatte das Mädchen auf ihrem Fahrrad beim Abbiegen übersehen. Die Elfjährige wurde dabei schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Noch heute stehen am Unglücksort ein Holzkreuz, Blumen, Kerzen und ein weiß lackiertes Fahrrad, das an den tödlichen Unfall erinnert.

Keine Planung für ordnungsgemäße Fahrradwege

Der ADFC hatte sich früh dafür eingesetzt, dass nicht nur in Henstedt-Ulzburg, sondern auch in Kisdorf das Radwegenetz überarbeitet wird und Radfahrer sicherer unterwegs sein können. "Es gibt in Kisdorf noch nicht mal eine Planung für ordnungsgemäße Fahrradwege", bemängelt Jens Daberkow. "Es passiert etwas, und dann passiert an der Stelle nichts."

Landtagsabgeordneter Weber ( SPD ) sieht die Probleme

Stefan Weber, SPD-Landtagsabgeordneter, Sievershüttens Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher, sieht die Problematik. Er war bei der Stadtradeln-Tour mitgefahren und schaute sich auch betroffen den Gedenkplatz des Unfalls an. Das Problem, so Weber, seien die unterschiedlichen Zuständigkeiten bei Kreis- und Landesstraße. Er plädierte dafür, dass die Radfahrer-Lobby verstärkt beteiligt werden, wenn es um Straßensanierungen gehe.

Meist werde ein Fahrradweg erst in Angriff genommen, wenn sowieso eine Straße komplett saniert werden müsse. "Ich habe mir Radwege angesehen, die sind oft in katastrophalen Zustand", gibt der Landespolitiker zu. "Man kann noch mehr tun." Es sei traurig, dass das Thema erst im Mittelpunkt stehe, wenn ein Unfall geschehen sei.

Politik sollte mutiger sein findet der ADFC

Der Aspekt Sicherheit sei wichtig, da mehr Menschen auf das Fahrrad wechseln sollen, um von A nach B zu kommen. Jeder könne so seinen Anteil am Klimaschutz leisten. "In der Corona-Zeit haben wir ja gemerkt, dass immer mehr den ÖPNV meiden und aufs Rad umsteigen", sagt ADFC-Chef Daberkow.

Er appelliert an die Politik, mutiger zu sein und das Wohl der Fahrradfahrer im Auge zu haben. Stefan Weber verweist auf schlechte Anbindungen der Radwege gerade in den kleinen Kommunen. "Es muss direkter Wege für Fahrradfahrer geben", fordert er. Die Anliegen den ADFC wolle er gerne mit in den Kieler Landtag nehmen.

