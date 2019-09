Bad Bramstedt

Der Mann stieg an der Haltestelle " Bad Bramstedt" in den Zug ein und setzte sich in die Nähe der Frau. Vor ihr manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Die Frau wechselte daraufhin das Abteil und stieg bei der nächsten Möglichkeit aus. Ihr ist daher nicht bekannt, wo der Täter ausstieg, so die Polizei am Dienstag.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

schlank

etwa 1,85 m groß

lange Haare (dunkelblond)

Vollbart

volle Lippen

"verrückter Blick"

khakifarbene Hose

dunkelbraune Schuhe

Der mutmaßliche Täter wirkte nach Angaben des Opfers insgesamt ungepflegt und trug Kleidung, die im zu groß war. Er sprach fließend Deutsch und hatte ein europäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person machen?

