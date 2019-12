Ab 2020 wird Inklusion ausgezeichnet

Kaltenkirchen

Die Stadtvertretung hatte beides in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Das Projekt „Wegbereiter der Inklusion“ wurde von Andreas Mecke, Kaltenkirchens Beauftragter für Menschen mit Behinderung, entwickelt und vorgeschlagen. Mecke lebt erst seit drei in Kaltenkirchen, seit einem Jahr ist er der Behindertenbeauftragte. Der 68-Jährige wohnte und arbeitete vor seiner Pensionierung im öffentlichen Dienst in Hamburg, wo er zuletzt im Inklusionsbüro der Hansestadt tätig war. „Dort war ich maßgeblich daran beteiligt, die Auszeichnung ’Wegbereiter für Inklusion’ zu entwickeln“, erzählt Mecke. Diese Auszeichnung gibt es in Hamburg schon seit 2014. Mecke weiß also, wovon er spricht und hat seine berufliche Erfahrung jetzt auch in sein Kaltenkirchener Ehrenamt eingebracht.

Inklusive Ideen in Kaltenkirchen verbreiten

Geehrt werden ab kommenden Jahr Vereine, Unternehmen oder andere Institutionen, in denen das gleichberechtigte Zusammenwirken von Menschen mit und ohne Behinderung gelebt wird. Ziel ist es, inklusive Ideen in der Zivilgesellschaft zu verbreiten und andere anzuspornen. Natürlich soll die Arbeit der Geehrten in erster Linie gewürdigt und unterstützt werden. An die Auszeichnung ist allerdings kein Geldpreis gebunden.

Auszeichnung wird am Internationalen Tag der Behinderten vergeben

Bereits mit Beginn des neuen Jahres können Vorschläge bei der Stadt eingereicht werden. Die Vereine, Firmen und Institutionen können sich aber auch selbst bewerben. Eine Jury, bestehend aus Stadtvertretern, dem Behindertenbeauftragten, dem Vorsitz der Steuerungsgruppe Aktionsplans Inklusion und des Sozialausschusses sowie Mitarbeiter der Verwaltung und Träger der Behindertenhilfe, wird die Vorschläge und Bewerbungen prüfen und eine Empfehlung aussprechen. Zum Jahresende, zeitnah zum internationalen Tag der Behinderten am 3. Dezember, werden dann bis zu fünf Projekte ausgezeichnet. Andreas Mecke ist zuversichtlich, dass es ausreichend Bewerbungen geben wird. „Es müssen ja auch nicht Projekte sein, bei denen schon alles zu 100 Prozent läuft“, sagt er. Ziel sei es ja auch, solche Projekte zu entdecken und beratend zur Seite zu stehen. „Das wäre dann meine Aufgabe“, so Mecke.

Arbeitslosenquote bei Behinderten ist hoch

In Kaltenkirchen leben derzeit rund 2200 Schwerbehinderte (Behindertengrad zwischen 50 und 100 Prozent). „Hier passiert in einigen Bereichen schon eine Menge“, sagt Mecke: „Aber die Arbeitslosenquote unter den Behinderten ist immer noch hoch.“ Er sei sich sicher, das viele Arbeitgeber nicht die Quote erfüllen und dafür lieber die Ausgleichszahlungen leisten. Außerdem: „Für Rollstuhlfahrer wird viel gemacht, doch was die Blinden, die Gehörlosen oder die geistig Behinderten betrifft, wird noch zu wenig nachgedacht“, sagt Mecke: „Das sind Gruppen, die nicht so im Blick sind.“ Doch das könnte sich mir der Auszeichnung ändern, hofft Mecke.

In Hamburg wurde am Montagabend der Inklusionspreis unter anderem an den Hamburger Gehörlosen Sportverein von 1904 verliehen. Mecke erzählt: „Es hat auch schon eine Zahnärztin den Preis erhalten, die extra die Gebärdensprache lernte, um Gehörlose behandeln zu können.“

