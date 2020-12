Von Gerrit Sponholz

Tagsüber verteilt sich der Andrang an den Bussen noch gut wie hier am ZOB Bad Segeberg. Doch zu Stoßzeiten bei Schulanfang und Schulende drängen sich die Jungen und Mädchen in den Bussen. Der Mindestabstand ist dann nicht einzuhalten. Eltern fordern deshalb schon lange Verstärkerbusse. Quelle: Nadine Materne