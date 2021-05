„Wenn man keinen Stadtbus will, sollte man es so machen wie wir in Kaltenkirchen.“ Bürgermeister Hanno Krause hofft, dass dieser von ihm oft gebrauchte Satz mit dem Fahrplanwechsel im Dezember der Vergangenheit angehört. Dann soll der Stadtbusverkehr in Kaltenkirchen wesentlich attraktiver werden.