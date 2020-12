Die Handwerker sind weg, es riecht nach frischer Farbe. Jetzt geht es ans Einräumen: Am 4. Januar soll das Medizinische Versorgungszentrum im Haus der VR Bank in Holstein in Betrieb gehen. Die Stadt Bad Bramstedt wird vier Ärzte beschäftigen, ein weiterer wird eine eigene Praxis betreiben.