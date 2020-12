Die Aktion schien abgeblasen, nun läuft sie doch: Bürger können sich von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, in der Sporthalle der Schule am Burgfeld gegen Gebühr einem Corona-Schnelltest unterziehen. Trotz Bedenken des Kreises Segeberg wegen möglicher Falschergebnisse und Mehrarbeit.

Von Gerrit Sponholz