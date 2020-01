Abba, Varieté und Zauberei

Alveslohe

Nach 25 Jahren Erfahrung kämen die meisten Künstler mittlerweile selbst auf den Verein zu. „Der Zulauf ist groß, viele wollen bei uns auftreten.“ Der achtköpfige Vorstand sieht sich aber über das Jahr auch um in der Kleinkunstszene. „Jeder bringt seine Ideen ein und so entsteht ein vielfältiges Programm“, sagt Krutzinna.

Abba-Konzerte schon ausverkauft

Besonders stolz ist der Verein „Kultur im Dorf“ auf sein Eröffnungskonzert am Sonnabend, 18. Januar. Da kommt die Abba-Cover-Band Waterloo mit ihrer Show „A tribute to Abba“ ins Bürgerhaus. Weil die Nachfrage so groß war, hatte der Verein entschieden, am Sonntag, 19. Januar, noch ein Zusatzkonzert zu veranstalten – mittlerweile sind beide Konzerte restlos ausverkauft. Kein Wunder: Die Band, die vor allem im Süden Deutschlands sehr bekannt ist, tritt normalerweise vor Publikumsstärken von 500 bis 2000 auf. Ins Bürgerhaus passen maximal 230 Gäste rein.

Am 22. Februar (Sonnabend, 20 Uhr) wird es mit dem Zauberer und Kabarettisten Marcel Kösling nicht nur magisch, sondern auch lustig im Bürgerhaus. In seinem neuen Programm „ Kösling geht aufs Ganze – Von Hochzeiten und anderen Mutproben“ blickt Kösling auf seine ersten 30 Lebensjahre zurück und zieht ein Fazit: 60 Facebook-Freunde – das könnte mehr sein, 90 Kilogramm – das könnte weniger sein. Geburtstag, Junggesellenabschied und Hochzeit: Kösling hat viel zu erzählen. Und gezaubert wird natürlich auch.

Plattdeutscher Pop kommt aus Hamburg

Mit „Morgen ist Heute Gestern“ tritt die VHS-Theatergruppe Bühnenreif aus Ellerau am 20. und 21. März (Freitag und Sonnabend, jeweils um 20 Uhr) in Alveslohe auf. Eine kabarettistische Zeitreise mit morbidem Charme und viel Humor verspricht das von der Theatergruppe selbst geschriebene Stück unter der Regie von Bibi Maaß. Die zehn Schauspieler werden immer wieder in andere Rollen schlüpfen, einen Blick zurückwerfen, die Gegenwart beleuchten und in die Zukunft schauen.

Musikalisch wird es wieder, wenn das Hamburger Duo „Tüdelband“ am 25. April (Sonnabend, 20 Uhr) sein Publikum mit plattdeutschen Popsongs erheitert. Mire Buthmann (Gesang, Gitarre) und Malte Müller (Schlagzeug, Bass-Pedal, Gesang) singen über Liebe, Freundschaft, Heimatsuche und das platte Land.

Echter Gipsy-Jazz von Echo-Gewinner

Am 6. Juni (Sonnabend, 20 Uhr) gibt es Gipsy Jazz aus Hamburg-Wilhelmsburg. Giovanni Weiss, alias Django Delux, kommt mit seiner Band nach Alveslohe. Weiss, der aus einer in Hamburg-Wilhelmsburg lebenden Sintifamilie mit vielen Musikern stammt, spielt seit seinem zwölften Lebensjahr Gitarre. Weiss wurde 2013 mit einem Echo Jazz als „bester Gitarrist (national)“ ausgezeichnet.

Die Gruppe „ Wide Range“ wird am 29. August (Sonnabend, 20 Uhr) das Bürgerhaus mit Irish Folk zum Brodeln bringen. Die fünfköpfige Gruppe wurde 2004 in Hamburg gegründet und heizt mit Instrumenten wie Fiddle, Akkordeon, Gitarre, Bodhran, Dudelsack, Tin Whistle, Mandoline, Harfe, Mandola, Trommeln, Piano sowie Bass und Percussion ordentlich ein.

Erstmals Varietéabend geplant

„Unfreiwillig komisch“ bezeichnen sich Ruwe & Valenske, das Kabarettduo zum Wegschmeißen. Die beiden Männer Henning Ruwe und Martin Valenske gehören zur Berliner Distel und wollen am 26. September (Sonnabend, 20 Uhr) in Alveslohe über die Themen sprechen, um die sich die große Koalition überraschenderweise immer erst kurz vor der Wahl kümmert.

Amüsante und spannende Geschichten aus der Welt des Rock und Pop erzählen Jürgen rau und Richard Rossbach von „Rock Tales“ am 24. Oktober (Sonnabend, 20 Uhr). Die erfahrenen Vollblutmusiker und Produzenten haben jahrelang auch hinter den Kulissen gearbeitet und lassen das Publikum daran teilhaben. Zwischendrin wird es einige große Perlen der Rockmusik zu hören geben.

Eine Premiere wird am 14. November (Sonnabend, 20 Uhr) in Alveslohe gefeiert: Zum ersten Mal gibt es einen Varité-Abend mit Zauberei, Musik, Jonglage und Artistik geben. Mehr wird noch nicht verraten, die Gäste sollen sich überraschen lassen.

„ Lucky Leles“ beenden das kulturelle Jahr am 5. Dezember (Sonnabend, 20 Uhr) mit weihnachtlicher Countrymusik und „ganz viel Ukulele“.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.