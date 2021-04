In einer Zeit, in der sich naturgemäß jeder selbst der Nächste ist, denken manche auch an andere. Zum Beispiel der Abiturjahrgang des Städtischen Gymnasiums in Bad Segeberg, der in den Prüfungen steckt. Gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst organisieren Schülerinnen und Schüler einen Spendentermin.