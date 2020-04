Stück für Stück reißt ein Bagger Teile aus einem mehrgeschossigen Wohngebäude an der Waldstraße in Wahlstedt. Staub wirbelt auf, der per Wasserstrahl gebunden wird. Mauerreste ragen bizarr in den Frühlingshimmel. Als Kontrast erwacht nebenan die Natur mit einer Zierkirsche und Birken zum Leben.