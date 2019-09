Abschiedsschmerz spüre er nicht, stattdessen eine Spur Erleichterung nach all den Jahren mit sehr viel Arbeit. „Und ich bin neugierig, wie sich mein neues Leben anfühlt“, sagt Kurt Barkowsky, der am Sonnabend sein Eiscafé Cappuccino am Grünen Markt in Kaltenkirchen nach fast 22 Jahren schließt.