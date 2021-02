Wintereinbruch bedeutet Hochkonjunktur im Autohaus Mordhorst. Nicht nur, weil die Autos reihenweise nicht anspringen, sondern auch, weil der Großenasper Familienbetrieb in der Region das größte Abschleppunternehmen ist und auch die ganz schweren Lastwagen bergen kann, so wie am Dienstag auf der A7.