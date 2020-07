Bad Segeberg

Garbrecht ist stellvertretender Leiter der mit acht Beamten besetzten Polizeistation an der Segeberger Straße 100c. Und ein kleiner Klönschnack lasse sich eigentlich immer halten, selbst wenn es bei so vielen unterschiedlichen Nationalitäten naturgemäß die eine oder andere Sprachbarriere gebe. Wie zum Beleg schallt ihm beim Gang in den großen Speisesaal immer wieder ein freundliches "Moin!" entgegen.

Mittags auch selbst in der Kantine

"Ich esse nach Möglichkeit auch immer selbst in der Kantine zu Mittag", betont der 54-Jährige, aufseiten der Ordnungshüter ein Mann der ersten Stunde im Levo-Park. Wenn die deutsche Polizei das Angebot nutze, sei die Hemmschwelle bei den Leuten niedriger, selbst zuzugreifen. An diesem Tag gibt es Cevapcici mit Kartoffeln oder Nudeln, dazu eine Soße und Salat. Obwohl Mittagszeit ist, verteilen sich die Gäste in der riesigen Halle, die der Bundeswehr einst für den Sport gedient hatte.

Von Anfang an mit dabei

Jörn Garbrecht war schon mit dabei, als auf dem Gelände der früheren Lettow-Vorbeck-Kaserne während der ersten großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 Hals über Kopf ein Containerdorf für eintausend oder noch mehr Menschen aus dem Boden gestampft worden war. So viele Flüchtlinge und Asylbewerber kamen dann allerdings nie; und nach einigen Monaten unter Regie der Freien und Hansestadt Hamburg blieb die Anlage rund zwei Jahre lang komplett ungenutzt.

Vom restlichen Levo-Park abgetrennt

Dass das Land Schleswig-Holstein die Unterkunft, kürzel "LUK", die nur von der Segeberger Straße in Richtung Fahrenkrug aus zu erreichen und vom Rest des Gewerbeparks durch eine Wand rundherum abgetrennt ist, seit Pfingsten wieder in Betrieb und dafür auch einen hohen Millionenbetrag in die Hand genommen hat, ist vor allem der starken Beanspruchung der Einrichtungen in Boostedt und Rendsburg geschuldet – aber auch den Folgen der Corona-Pandemie.

Bis Ende dieser Woche rund 200 Bewohner

Bis Ende dieser Wochen sind in Bad Segeberg um die 200 Menschen untergebracht. "Die kommen alle nach und nach", erklärt Garbrecht, "manchmal mit Bussen, manchmal auch per Taxi". In den kommenden Wochen soll die Zahl der Bewohner auf maximal rund 600 wachsen. Entgegen erster Ankündigungen des Landesamtes, die Container sollten zunächst hauptsächlich mit allein reisenden jungen Männern belegt werden, seien inzwischen viele Familien mit Kindern gekommen. "Das macht die Sache für uns oft leichter", erklärt der erfahrene Beamte, der bereits 28 Jahre im Polizeidienst hinter sich hat. "Kinder entschärfen wahnsinnig viel", und man komme über sie auch einfacher an die Eltern heran. "Die Kollegen hier haben auch schon mal für Spielzeug gesammelt." Erstaunlicherweise helfe ihm bei der Ansprache bisweilen sein Vollbart. "Bärte gelten in vielen Kulturen als Zeichen von Autorität."

Derzeit nur männliche Beamte

Alle Polizisten – noch sind es nur Männer, eine Frau soll aber demnächst dazu kommen – sind freiwillig in der Aufnahmeeinrichtung tätig. Noch ist die Mehrzahl von ihren Stammdienststellen quer durch das Kreisgebiet lediglich abgeordnet, wodurch es immer mal wieder einen personellen Wechsel gibt. "Ab Oktober soll es hier dann aber eine feste Besetzung geben", erklärt Garbrecht. Aktuell garantieren Dienststellenleiter Nils Schröder, der gerade im Urlaub weilt, und sein Team den Tagesdienst. Im Regelfall ist das von 8 bis 16.30 Uhr. "Wir passen die Zeiten aber immer der Lage an", erläutert sein Stellvertreter. Wenn beispielsweise außerhalb dieser Kernzeit ein Bus mit Neuankömmlingen erwartet werde, sorge man auch für uniformierte Präsenz.

Mindestens drei Polizisten gleichzeitig im Dienst

"Unser Ziel ist es, immer mindestens drei Kollegen gleichzeitig im Dienst zu haben", erklärt der Oberkommissar. Und sollte es doch einmal zu einem größeren Problem kommen, seien das Polizeirevier und das Autobahn- und Bezirksrevier in Bad Segeberg oder die Dienststelle in Wahlstedt nicht weit weg. An Beamten werde es im Ernstfall gewiss nicht mangeln, beruhigt Garbrecht mögliche Skeptiker. Und dann sei da ja auch noch der private Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr immer mit zwölf Mitarbeitern vor Ort sei.

Am meisten Respekt vor der Polizei

Es habe sich in der letzten Zeit aber herausgestellt, dass die Polizei bei den Bewohnern noch einen besonderen Respekt genießt. "Es ist großartig, wie sich die anderen Organisationen hier ein Bein ausreißen, zum Beispiel das DRK; doch am Ende sind meistens wir die Problemlöser." Die deutschen Ordnungshüter, so formuliert es der 54-Jährige, zeigten sich "als die Polizei, die viele der Menschen zu Hause gerne gehabt hätten". Ansonsten unterscheide sich die LUK, die organisatorisch zur Direktion Bad Segeberg gehört, nicht von anderen Wachen: "Man kann bei uns ganz normal Anzeige erstatten." Die Beamten im Levo-Park unterlägen ebenfalls dem "Strafverfolgungszwang". Und die Vorgänge würden von ihnen vor Ort bis zu Ende bearbeitet.

Nicht an Abschiebungen beteiligt

Was ganz wesentlich zu einem belastbaren Vertrauensverhältnis beitrage: Er und die übrigen Beamten der Station seien grundsätzlich niemals an Abschiebungen beteiligt. Das koordiniere immer das Landesamt. Da die Menschen auch nicht mehr wie früher möglichst rasch weiter auf das Kreisgebiet verteilt würden, sondern jetzt meist länger im Levo-Park blieben, lerne man den einen oder anderen auch etwas besser kennen.

Natürlich auch mal Konflikte

Natürlich gebe es unter den Flüchtlingen und Asylbewerbern nicht nur Engel, sagt Garbrecht. Und manchmal reiche schon eine Kleinigkeit, um einen Streit auszulösen. "Einmal gab es eine handfeste Schlägerei wegen eines Fußballs." Da helfe der regelmäßige Austausch aller in der Unterkunft tätigen Organisationen untereinander; alles in allem sind das rund 80 Personen. "Da macht man sich schon mal auf den einen oder anderen heiklen Kandidaten aufmerksam." Das gut funktionierende WLAN im Containerdorf habe ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Effekt.

Um Familien oder allein reisende Frauen von Männern ohne Begleitung zu trennen, seien die einzelnen Felder auch voneinander getrennt. "Hier kann nicht jeder überall herumlaufen, das überwachen wir auch." Familien beispielsweise hätten in ihren Containern eigene Nasszellen, Frauen wohnten vor allem in den festen Blocks, die ebenfalls mit zur Landesunterkunft gehören und in denen sich unter anderem der medizinische Bereich befindet. Eine kleine Schule soll demnächst folgen.

Der Betrieb der Unterkunft ist zunächst einmal auf zwei Jahre angelegt und wird das Land noch einmal an die 15 Millionen Euro kosten – " Grüßen und Winken" sind da inbegriffen.

