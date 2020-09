Kreis Segeberg

Seit Anfang Juni wird unter Vollsperrung zwischen Wahlstedt/A21 und Neumünster gebaut. "Bis voraussichtlich 8. November", hatte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) bei Beginn des 8-Millionen-Projekts angekündigt. Daraus wird nichts.

Auf Anfrage von KN-online räumt die Pressestelle des LBV ein: "Im Rahmen der Sanierung wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, die im Rahmen der Bestandserkundungen so nicht erkennbar waren." Die B205 sei historisch gewachsen, nicht mit dem Aufbau einer modernen Straße vergleichbar.

Anzeige

Straßenuntergrund schlechter als erwartet

Bei den Abrissarbeiten sei "ein sehr inhomogener Aufbau" der Straße festgestellt worden. "Das war bei dem vorhandenen Ausbaustandard so nicht zu erwarten." So seien die Bautrupps auf Teile gestoßen, die vor 60 bis 70 Jahre verbaut worden seien.

Weitere KN+ Artikel

Lesen sie auch: B205 - Ausweichverkehr belastet Dörfer

Die Schadstoffbelastungen seien zu groß gewesen, um diese Teile neu zu verfestigen. "Sie mussten ausgebaut und entsorgt werden." Sie werden anschließend verbrannt. Weitere Probleme bereiteten Armierungsgewebe aus früheren Sanierungen. Dies hätte die Fräsarbeiten erschwert.

Erst Anfang Dezember ausgebaut

Das sei alles unvorhersehbar gewesen. Deshalb liege die Baufirma derzeit einige Wochen hinter dem Zeitplan, so der LBV. "Derzeit erwarten wir die Fertigstellung der Maßnahme Anfang Dezember 2020." Allerdings hänge dies vom Wetter der kommenden Wochen ab. "Wie immer im Straßenbau."

Über die zusätzlichen Kosten von etlichen hunderttausend Euro verhandeln LBV und Baufirma noch. "Aktuell gehen wir aber davon aus, dass die Maßnahme dennoch im genehmigten Kostenrahmen abgewickelt werden kann."

Kummerfelder stocksauer

Groß Kummerfelds Bürgermeister Wilhelm Möllhoff ist über den Ausweichverkehr in seinen Ortsteilen empört. Von KN-online erfährt er von den Verzögerungen. Die Verzögerung der Straßenfreigabe sei eine "grottenschlechte" Nachricht. Das Land solle jetzt über eine Freigabe der Strecke nachdenken, die schon fast fertig sei.

Auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist er ohnehin nicht gut zu sprechen. An dessen weiträumig ausgeschilderten Umleitungen über B206 und A21 würden sich viele Autofahrer nicht halten, sondern mithilfe der Navigationsgeräte durch Anrainergemeinden wie Groß Kummerfeld fahren. Das sei alles absehbar gewesen. Möllhoff glaubt, das habe der LBV in Kauf genommen.

15.000 Fahrzeuge pro Tag

Die Verkehrsbelastung für die umliegenden Dörfer bleibt also erst mal groß. Denn über die B205 fahren sonst täglich rund 15.000 Kraftfahrzeuge. Das räumt auch der LBV ein. "Uns war bereits bei der Planung der Sanierungsmaßnahme der B205 bewusst, dass es für diese hoch belastete Ost-West-Achse in Schleswig-Holstein keine adäquate Alternative gibt."

Die Anwohner der Umleitungsstrecken etwa zwischen Rickling und Kleinkummerfeld, aber auch auf den anderen Routen wie in Groß Buchwald, seien zwar durch deutlich zugenommenen Verkehr stark belastet. Doch "gibt es keine größeren Probleme bei der Abwicklung des Verkehrs." Das Konzept der Verteilung der Verkehre auf die angrenzenden Achsen habe sich nach Beobachtung des LBV "grundsätzlich bewährt". Die Umleitungsempfehlungen würden gut angenommen.

Anwohner sehen es anders als LBV

Anlieger der Schleichstrecken sehen es anders. Ulrike Buthmann, die an der Dorfstraße in Rickling arbeitet und lebt, hatte sich schon im Juni über den zugenommenen Verkehr beklagt. "Das ist danach sogar noch wesentlich schlimmer geworden", sagt sie jetzt. Der Verkehr sei laut, selbst für Kunden, wenn sie in ihrem Laden seien. Besonders schnell im Dorf seien die Lkw-Fahrer unterwegs.

An einer der Schleichstrecken wohnt auch Jörn Meyer aus Negernbötel. "Das ist schlimmer geworden", sagt auch er. Trotz Tempo 30-Gebots würden viele Tempo 70 fahren. "Dabei ist hier am Lehmberg nur landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt." Etwa tausend Autos pro Tag führen durch. "Kinder, Katzen, Hühner leben hier gefährlich", stöhnt er, "und bald kommen die vielen Maislaster. Dann wird es besonders lustig."

Ricklings Bürgermeister ist entspannter

Weniger dramatisch sieht es Ricklings Bürgermeister Keno Jantzen. "Das ist erheblich mehr Verkehr im Dorf, aber erträglich." Die Ricklinger sollten froh sein. Die Gemeinde habe durch die B205 eine Ortsumgehung, andere Dörfer an viel belasteten Bundesstraßen wie Leezen, Nahe oder Schmalensee nicht.

Die Gemeinde bleibt aber nicht untätig. Sie rüstet gegen Raser auf. Zu der bereits bestehenden mobilen Messtafel, die Autofahrern ihr Tempo anzeigt, werden nun zwei feste installiert: Am Feuerwehrhaus und am Ortseingang in Richtung Trappenkamp, sagt Jantzen.

Polizei sagt: Weniger Raser als andernorts

Die Polizei sieht die Sache ebenfalls gelassener. Sie hatte vor allem im Juni und Juli mit mobilen Anlagen die Geschwindigkeit erfasst. Zu schnell waren eher unterdurchschnittlich viele Fahrer unterwegs, berichtet Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Das zeigt auch eine Auswertung der vergangenen Monate der Messungen in Wahlstedt, Willingrade, Rickling, Fahrenkrug, Heidmühlen und Kleinkummerfeld. Nur im Juli fuhren in Willingrade überdurchschnittlich viele Raser. Im Juni war ein Fahrer geblitzt worden, der mit Tempo 100 statt 50 unterwegs war.

Langfristig schafft B205 Entlastung

Polizeisprecher Brockmann appelliert an die Rücksichtnahme der Fahrer und die Geduld der Anwohner. Und er versucht zu trösten: "Die Arbeiten auf der B205 schaffen langfristig eine Entlastung der anliegenden Ortschaften."

Allerdings warten schon die nächsten Baustellen. Auf der Kreisstraße von Rickling nach Fehrenbötel will der Kreis anschließend eine Brücke sanieren. Und die neue Autobahn GmbH des Bundes will laut LBV "in den nächsten Jahren die Fahrbahn der A21 zwischen Bad Segeberg-Süd und Bad Oldesloe-Süd erneuern."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.