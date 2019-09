Bad Bramstedt

Der Hamburger Klinikkonzern will ein automatisiertes Zentrallager für alle zum Konzern gehörenden Kliniken in Bad Bramstedt bauen. Dafür kaufte das Unternehmen ein 2,5 Hektar großes Grundstück in dem gerade in der Erschließung befindlichen Gewerbegebiet.

Die Bauarbeiten sollten nun beginnen, Bodenuntersuchun...