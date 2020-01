Lautes Nein zu Lärm, Staub und Gestank

Wahlstedt

Als Referent war in der Begegnungsstätte Diplom-Ökologe Klaus Koch vor Ort, der im Auftrag der Anwohner schon länger ein Auge auf das Asphaltmischwerk zwischen Industriestraße und Dr. Hermann-Lindrath-Straße wirft. Seiner Ansicht nach hätte die Anlage, die bei etlichen Wahlstedtern Verdruss und Sorgen hervorruft, nie in Betrieb gehen dürfen.

Genehmigung im Jahre 2006 soll nicht rechtens gewesen sein

Die Genehmigung im Jahre 2006 sei ein Fehler gewesen, sagt Koch. Ein Bebauungsplan bestand für das Gelände nicht, aber die Stadtverwaltung stellte das so genannte gemeindliche Einvernehmen her. Damals war allerdings noch nicht der heutige Bürgermeister Matthias Bonse im Amt, sondern sein Vorgänger Sven Diedrichsen.

Die Schutzabstände zur umliegenden Bebauung sei viel zu gering, beklagte Koch. Das nächtstgelegene Wohnhaus liege gerade mal 61 Meter vom Mischwerk entfernt – und ein Gewerbebetrieb nur sechs Meter. Vor diesem Hintergrund seien die Messpunkte, an denen die Auswirkungen der Asphaltproduktion festgestellt werden, mit 220 und 250 Metern viel zu weit weg. Ein Kindergarten befindet sich in 112 Metern Entfernung. „Da halten sich Kinder auch im Freien auf“, sagte Koch.

Bis zu 200000 Tonnen Asphalt pro Jahr

Jährlich werden in Wahlstedt bis zu 200 000 Tonnen an Straßenbelag produziert. Dass dabei mit Braunkohlestaub als Brennmaterial gearbeitet werde, sei nicht sonderlich umweltfreundlich, erklärte Koch. Gearbeitet wird ausschließlich in den Frühlings- und Sommermonaten, da Asphalt bei weniger als zehn Grad Celsius nicht hergestellt werden kann. Die vom Mischwerk ausgehenden Geruchsbelastungen werden laut Koch von den Überwachungsbehörden allerdings aufs ganze Jahr hochgerechnet, so dass die im Sommer extreme Stinkerei durch die arbeitsfreie Winterzeit rein rechnerisch so verdünnt wird, dass sie rein formal kein Problem darstellt.

Doch beim Thema Lärm gebe es konkrete Überschreitungen, erläuterte der Umwelt-Experte. Statt der erlaubten 52 Dezibel werden durchschnittlich 53,3 Dezibel erreicht und bei Maximalbetrieb sogar 55,7. Das klinge nach einer geringen Überschreitung, sagte Koch – aber: „Eine Erhöhung um drei Dezibel bedeutet doppelte Lautstärke.“

Anlieferung wurde nicht mit eingerechnet

Hierbei sei besonders relevant, dass die lauten Ver- und Entladegeräusche bei der Anlieferung von Rohstoffen auf dem Industrieanschlussgleis vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) fälschlicherweise nicht dem Betrieb des Mischwerks zugerechnet werden. Es gebe aber Rechtssprechungen, nach denen solch eine Belieferung sehr wohl dazugehört – gerade, wenn sich die Fahrzeuge, die eingesetzt werden, vollständig auf dem Betriebsgelände befinden. Die Rohstoffe werden per Bagger vom Waggon auf Lastwagen umgefüllt – was erheblich staubt.

Die Forderung einiger Zuhörer, das Mischwerk kurzerhand dichtzumachen, ordnete Koch realistisch ein. „Wir haben eine Bestandsanlage. Die werden wir nicht wegkriegen.“ Das gelte auch dann, wenn einst die Genehmigung nicht in Ordnung war. Auch die geforderte Lärmschutzwand hält er nicht für realistisch. Sie müsste so dicht an der Lärmquelle stehen, dass sie den Betrieb beeinträchtigen würde. Würde die Wand hingegen weiter weg gebaut, würde sie den Krach noch verschlimmern.

Umbau-Vorschläge an die Firma unterbreitet

Man wolle aber nicht nur Kritik üben, sondern auch konstruktive Vorschläge machen, betonte Koch. Zur Vermeidung von Gerüchen solle ein Lkw-Schleusensystem eingeführt werden. Das sei für weniger als 100000 Euro machbar. Zudem könne eine Nachverbrennung der geruchsbeladenen Abgase erfolgen. Neben weiteren technischen Anregungen schlägt Koch auch die konsequente Abdeckung von Lastwagen bei der Fahrt durch Wahlstedt vor. Situationen wie die, in denen falsch produzierter Asphalt einfach mit leichter Sandabdeckung auf dem Gelände gelagert wurde, dürfe es nicht mehr geben.

Der Zorn einiger Besucher richtete sich auf Bürgermeister Bonse, der zusammen mit Bauamtsleiter Torsten Maaß erschienen war. So meldete sich ein besorgter Vater, dessen zweijähriger Sohn an Diabetes erkrankt ist, mit der Vermutung, dies könne mit dem Asphaltmischwerk zu tun haben. Andere Teilnehmer der Sitzung beklagten, dass sie im Sommer wegen des Lärms und Gestanks nicht im Garten sein oder grillen können.

Bürgermeister bekam den Zorn der Anwohner ab

Bürgermeister Bonse stellte sich den Vorwürfen, zu denen eine 2019 erfolgte Erweiterung des Betriebsgeländes zählte. Der Rathaus-Chef beteuerte, es werde an der Verbesserung der Zustände gearbeitet. „Aber das braucht leider Zeit.“ Auch könne die Stadt vieles nicht selber entscheiden. Der Verwaltungschef ist allerdings optimistisch, dass zusammen mit der neuen Protestbewegung etwas erreicht werden könne. Die Stadt tue alles, was in ihren Kräften steht. Über die 2006 erfolgte Genehmigung lasse sich nur eines sagen: „Es war eine schlechte Entscheidung.“

Nach Ende der rund zweistündigen Sitzung gab es vor der Begegnungsstätte eine etwas befremdliche Szene. Dort standen einige der besorgten Wahlstedter, die gerade noch über potenziell krebserregende Stoffe in ihrer Atemluft geklagt hatten, und genehmigten sich erst einmal eine Zigarette.

