Bad Bramstedt

Zuletzt hatten vor sechs Jahren Anwohner Protestunterschriften gegen den Gestank gesammelt. Das Rathaus verwies sie an das zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Experten kamen, Schlachthofbetreiber Vion zeigte sich kooperativ, der städtische Umweltausschuss beriet – das war es dann. In jedem Sommer kehrt der Gestank zurück. Sobald es heiß wird und der Wind von Osten weht, bereitet sich der Verwesungsgeruch über dem Wohngebiet August-Kühl-Straße/Graf-Stolberg-Straße aus. Nun reichte es den Anwohnern wieder. "Es ist nicht auszuhalten, wir können nicht einmal auf der Terrasse sitzen", sagte Christina Schmidt.

Anwohner führt Gestanksprotokoll

Bürgermeisterin Jeske lud daraufhin die Expertenrunde ins Schloss ein. Die Presse war nicht erwünscht, jeder sollte frei reden können, erklärte die Bürgermeisterin. Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden. "Wir haben verabredet, dass ein Anwohner genau Protokoll führt, wann es stinkt. Über eine WhatsApp-Gruppe kann er auch von anderen informiert werden". Vion und Sonac, letzteres ein Unternehmen, das Schlachtabfälle verarbeitet, hätten zugesichert, die Angaben mit ihren Betriebsabläufen abzugleichen. Nach drei Monaten soll dann Bilanz gezogen werden.

Im Verdacht, den Gestank zu verursachen, steht vor allem die Kläranlage auf dem Schlachthofgelände. Das Abwasser wird hier vorgeklärt, ehe es ins städtische Klärwerk geleitet wird. Dadurch wird der Schlachthof in eine günstigere Abwassergebührenklasse eingeordnet. Auch Sonac-Abwässer fließen in die Anlage. Und weil es auch am Wochenende stinkt, wenn zwar Sonac arbeitet, der Vion-Schlachthof selbst aber nicht, funktioniere die Vorreinigung möglicherweise nicht mehr richtig und es fange an zu stinken. Bisher ist das aber nur ein vager Verdacht. "Wir wollen der Ursache durch das Ausschlussverfahren auf den Grund gehen", verkündete Jeske.

Angst vor Gesundheitsgefahren

Nicht ganz so optimistisch zeigte sich Anwohnerin Christina Schmidt. "Wer sagt uns denn eigentlich, dass der Gestank nicht auch gesundheitsschädlich ist?" Sie erinnerte an Vorkommnisse vor über zehn Jahren, als ein benachbarter Autohändler auf seinen im Freien geparkten Fahrzeugen eine kaum zu entfernende Sprenkelung auf dem Lack feststellte. Die Ursache wurde nie gefunden. Auf dem Schlachthof wurden aber Filter in der Abluftanlage erneuert. Seitdem tauchte das Phänomen nicht mehr auf.

Unzufrieden ist Schmidt damit, dass behördliche Kontrollen bei Sonac und Vion durch das LLUR immer angekündigt würden, wie sie in der Zusammenkunft erfuhr. "Dass dann nichts gefunden wird, liegt ja auf der Hand." Sie und ihre Nachbarn wollen nun beim Landesamt erwirken, dass die Experten auch mal unangekündigt kommen. Die Anwohnerin kündigte an, "hartnäckig am Ball zu bleiben." Das Problem müsse ein für alle Mal gelöst werden.

