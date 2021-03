Ärztehaus in Kaltenkirchen geplant

Kaltenkirchen

Häufig ist in den vergangenen Jahren immer nur darüber geredet worden, doch nun deutet alles darauf hin, dass auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache am Kisdorfer Weg ein großes Ärztehaus entsteht. Bauherr soll die Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen werden, die dann die dort entstehenden Praxen vermietet.

„Das wäre eine ganz tolle Sache für unsere Stadt und unsere Bürger“, sagte Bürgermeister Hanno Krause bei einem Besuch des neuen Hausarztes Lars Arne Berger, dem er zusammen mit Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe den Förderbescheid über einen Betrag von 10.000 Euro überreichte.

Mangel an Hausärzten in Kaltenkirchen ein Problem

Seit Jahren klagen die Kaltenkirchener über den Mangel an Hausärzten in ihrer Stadt, der so weit führte, dass die bestehenden Praxen einen Aufnahmestopp für Patienten verhängten. Ein Ärgernis, das den Bürgermeister und die Stadtvertretung auf den Plan rief.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So wurde deshalb zum Beispiel im Mai 2019 ein „Förderprogramm zur Sicherung der ärztlichen Versorgung“ beschlossen und dafür jährlich 50.000 Euro bereitgestellt. Daraus gehen 10.000 Euro an die Mediziner, die in der Stadt eine Praxis übernehmen oder sich neu ansiedeln, wie jetzt Dr. Berger.

Kaltenkirchen wirbt um neue Ärzte

Krause hat das Thema im Rathaus schon lange zur Chefsache gemacht. „Wir haben bundesweit viel Werbung für Kaltenkirchen gemacht, sogar ein Youtube-Video über unsere Stadt gedreht, um Medizinern die Vorteile ihrer künftigen Wirkungsstätte zu zeigen. Darüber hinaus wurde auch durch unsere Wirtschaftsförderung Kontakt zu Ärzten, Maklern und Immobilienunternehmen gepflegt, um dann auch geeignete Räume anbieten zu können.“

Lesen Sie auch:Arztpraxis läuft trotz Rückzieher

Und um Interessenten habe man sich natürlich auch sehr gekümmert. „Dann nehme ich mir sehr viel Zeit, ihnen unsere Stadt zu zeigen und sie von den Vorzügen hier zu überzeugen“, so Krause weiter, der aber auch die „Feinfühligkeit der Kassenärztlichen Vereinigung in Bad Segeberg“ lobt, die für Kaltenkirchen zusätzliche Arztsitze freigegeben habe. So gaben zwar Dr. Eva Lund und Dr. Carsten Wahl ihre Praxen auf, und Dr. Manfred Stein macht Ende dieses Monats Schluss. Doch mit Dr. Berger, Dr. Julia Sedlaczek und Maike Gildhoff ist Ersatz da. Und weiterer kündigt sich an.

Gespräche über ehemalige Praxis von Dr. Wahn

Zum 1. Juli wird Berger einen Partner bekommen. „Die Verträge sind bereits unterschrieben, jetzt fehlt nur noch seine Zustimmung durch den Zulassungsausschuss.“ Bei dem neuen Kollegen handelt es sich nach Informationen der Segeberger Zeitung um einen 40-jährigen Facharzt für Allgemeinmedizin, der derzeit noch als Angestellter in einer Praxis in Niedersachsen beschäftigt ist.“

Lesen Sie auch:Patienten standen am ersten Tag Schlange

Und Krause deutete auch an, dass sich in der ehemaligen Praxis von Dr. Wahn doch noch etwas tun könnte. „Es gibt einen Interessenten, der sie gerne übernehmen möchte. Wir begleiten dabei zurzeit die Gespräche.“ Durch eine Sonderbedarfsanerkennung seien auch eine zusätzliche Kinderärztin, eine Chirurgin sowie eine Onkologin bereits vor geraumer Zeit nach Kaltenkirchen gekommen. „Das sollten wir nicht vergessen.“

Ärztehaus in Kaltenkirchen soll 2023 fertig sein

Doch das i-Tüpfelchen fehlt noch. Seit über fünf Jahren verfolgt der Bürgermeister die Idee eines Ärztehauses in der Stadt. „Der Ursprung war damals ein Besuch des Medizinischen Versorgungszentrums in Büsum, das allerdings in kommunaler Trägerschaft läuft und wo viele verschiedene Mediziner unter einem Dach praktizieren.“ Die Fahrt dorthin hätten damals einige Stadtvertreter für überflüssig gehalten, „aber es war der Einstieg in die Materie. Wir haben dadurch eine Menge Kontakte geknüpft und viel Erfahrung gesammelt.“

Und nun scheint sich seine Hartnäckigkeit auszuzahlen. „Ich hoffe sehr, dass wir im zweiten Quartal 2023 Einweihung für unser Ärztehaus feiern können“, wünscht sich Krause und betont, dass es sich dabei um kein kommunales Zentrum mit bei der Stadt angestellten Ärzten handeln werde.

Baubeginn für Sommer 2022 geplant

Als Investor konnte er die Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen gewinnen, die bereits in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg zwei Kindertagesstätten errichtet hat. Sie wurde im Frühjahr 2015 von 42 Männern und Frauen gegründet, die damit soziales Engagement zeigen und Kaltenkirchen zu einer lebenswerten Stadt machen wollen. „So ein soziales Projekt wie ein Ärztehaus passt gut zu unserem Anspruch“, sagt der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende Torsten Thormählen.

Die Genossenschaft möchte nach seinen Worten noch in diesem Jahr das Grundstück dafür am Kisdorfer Weg von der Stadt kaufen, wo einst das Feuerwehrgerätehaus stand. Bis Ende dieses Jahres könnte dann auch die Änderung des Bebauungsplanes durch sein, denn die Fläche dort ist bislang nur für feuerwehrtechnische Einrichtungen ausgewiesen. Erst danach könnte der Bauantrag gestellt werden. „Wenn das alles klappt, wäre zu Beginn des Sommers 2022 der Baubeginn möglich. Die Arbeiten werden rund 15 Monate dauern“, so Thormählen, der auch schon von Ideenskizzen spricht.

Ärztehaus Kaltenkirchen: 3300 Quadratmeter Praxisflächen

Angedacht ist ein dreigeschossiger Bau mit Staffelgeschoss und Keller sowie ausreichend Parkplätzen. 3300 Quadratmeter an Praxisflächen sollen angeboten werden. Dazu gibt es einen größeren Fahrstuhl, damit auch liegend transportierte Patienten in die oberen Stockwerke kommen.

Wie der Bürgermeister ausführt, ist so ein Neubauprojekt für Mediziner auch deshalb interessant, weil die ihre konkreten Vorstellungen für ihre Räume in die Planungen einbringen können. Krause wünscht sich viele verschiedene Fachrichtungen in dem Gebäude. „Denn das hat enorme Vorteile für die Patienten, denn das bedeutet kurze Wege, enge Kooperation.“ Jeder Mediziner dort werde eigenständig bleiben, selbständig seine erbrachten Leistungen abrechnen.