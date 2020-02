AfD-Gegendemo: 300 Teilnehmer erwartet

Henstedt-Ulzburg

Immer mehr Menschen aus der Region haben ihr Kommen zugesagt und wollen gegen die AfD in Henstedt-Ulzburg Flagge zeigen. Ob Parteien, Omas gegen Rechts oder Gewerkschaften: Zahlreiche Gruppen haben ihre Teilnahme angekündigt.

Bürgerhaus-Satzung in Henstedt-Ulzburg soll überprüft werden

Wie berichtet hat die Hamburger AfD in der Hansestadt keinen Saal gefunden, in dem der Abschluss des Wahlkampfes gefeiert werden kann. Am kommenden Sonntag wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft.

Ausweichen konnten die Parteimitglieder und Unterstützer auf das Bürgerhaus der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Auch, weil die Nutzungssatzung der Gemeindeeinrichtung es zulässt. Allen demokratisch gewählten Parteien steht das Bürgerhaus offen.

Bürgervorsteher ruft zur Teilnahme auf

Dieser Umstand soll nun – so hat es Bürgermeister Stefan Bauer angekündigt – überprüft werden. In der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend kündigte er an, dass ein Anwalt mit der Prüfung beauftragt werden soll.

Bürgervorsteher Henry Danielski ( CDU) fordert Politik und Bürger auf, am Freitag ein Zeichen zu setzen und friedlich und gewaltfrei gegen die AfD zu demonstrieren. Das „gewaltfrei“ beziehe sich sowohl auf Personen, als auch auf Sachen, betonte Danielski.

AfD-Veranstaltung ab 18 Uhr, Demo ab 17 Uhr

Die Polizei wird laut Sprecherin Sandra Mühlberger am Donnerstag entscheiden, mit wie vielen Einsatzkräften sie vor Ort sein wird. „Wir sorgen für einen friedlichen Ablauf“, beteuert Mühlberger. Die AfD tagt ab 18 Uhr, die Gegendemonstration in Henstedt-Ulzburg ist für 17 Uhr angemeldet.

