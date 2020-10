Henstedt-Ulzburg

"Es ist uns wichtig, friedlich und bunt aber laut und deutlich offen zu zeigen: Wir wollen die AfD und solches Gedankengut in unserer Gemeinde nicht haben. Am liebsten nirgendwo", heißt es in einer Pressemitteilung der Privatinitiative "Keine AfD in Henstedt-Ulzburg", deren Sprecherin die Henstedt-Ulzburgerin Cornelia Pemöller ist.

Hygienekonzept für Gegen-Demo

Die private und unabhängige Initiative ruft Bürger und Gruppen auf, sich dem friedlichen Protest anzuschließen. Treffpunkt ist das Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg an der Beckersbergstraße 34 am Sonnabend, 17. Oktober. Die Demonstration beginnt nach Auskunft der Initiative um 15 Uhr und endet um 19 Uhr. "Bitte beachten Sie das Hygienekonzept: es herrscht das Mund-Nasen-Schutz-Gebot, ein Alkoholverbot und die Abstandsregelung von 1,5 Metern", teilt Pemöller mit.

Die Demonstranten bleiben auf dem Vorplatz des Bürgerhauses, es werde keinen Demo-Zug durch den Ort geben. "In den vergangenen Jahren waren unsere Demonstrationen stets friedlich, fröhlich, laut und bunt. Wir erwarten das auch dieses Mal. Lärmen können wir auch mit Trommeln statt Trillerpfeifen." Zugesagt haben bereits die Gruppen "Omas gegen Rechts" und "Segeberg bleibt bunt".

Die AfD tagt ab 16 Uhr zum Thema "Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise". Eingeladen hat der Kreisverband Segeberg.

Bürgerhaus steht allen demokratischen Parteien offen

Die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt an der Spitze hatte der AfD Mitte September die Zusage für das Bürgerhaus gegeben. Das Gebäude gehört der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und steht allen demokratischen und anerkannten Parteien zur Verfügung und kann gemietet werden. In regelmäßigen Abständen diskutiert die Politik über die Nutzungssatzung des Gebäudes - und stets haben die Fraktionen sich für die Beibehaltung der Regeln ausgesprochen. Auch im eigenen Sinne, denn es gibt in Henstedt-Ulzburg keinen anderen Saal wie den des Bürgerhauses. Die Parteien und Wählergemeinschaften im Ort nutzen ebenfalls das Bürgerhaus.

Erst im Februar dieses Jahres wollte die AfD den Abschluss des Wahlkampfes in Hamburg in der Großgemeinde feiern. Die Partei hat mehr und mehr Schwierigkeiten, einen Raum mieten zu können. Kurzfristig wurde die Veranstaltung abgesagt - demonstriert wurde dennoch. Zahlreiche Menschen aus der ganzen Region zeigten Flagge. "Bis heute ist nicht klar, ob die 500 lauten, bunten, friedlichen und engagierten Gegendemonstranten der Grund für die Absage waren oder die schrecklichen fremdenfeindlichen Anschläge von Hanau, die kurz zuvor stattfanden", erklärt Pemöller.

Die Initiative erinnert daran, dass es "gerade ein paar Tage her ist, dass in Hamburg ein jüdischer Student vor der Synagoge Opfer eines rechtsextremen Attentates wurde". Alle Parteien und Amtsträger hätten ihr Beileid und Entsetzen bekundet, "mit Ausnahme der AfD".

Bürgermeisterin Schmidt begrüßt die Gegen-Demo

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt findet eine Gegen-Demonstration gut und richtig. "Wir müssen uns mit der AfD auseinandersetzen", betont die SPD-nahe Gemeindechefin. Um zu vermeiden, dass die AfD eine Opferrolle annehme, müsse man zulassen, dass sie das Bürgerhaus nutzen dürfe. Wichtig ist in den Augen von Schmidt, dass alle Vorgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auf der Demonstration eingehalten werden. Das heiße Abstand halten und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz.

Polizei achtet auf Abstandsregeln

Polizeisprecherin Sandra Firsching erklärt, dass ihre Kollegen vor Ort sehr genau darauf achten werden, dass die Vorgaben des Hygienekonzeptes eingehalten werden. "Gegebenenfalls werden wir die Teilnehmer der Demonstration darauf ansprechen", sagt Firsching. Die Polizei wird vor Ort für den geordneten Ablauf der Veranstaltung sorgen. Die Initiative "Keine AfD in Henstedt-Ulzburg" hat Ordner aus den eigenen Reihen eingeplant.

