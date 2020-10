Am Wochenende gerieten in Henstedt-Ulzburg vier Personen mit Teilnehmern einer Anti-AfD-Demo aneinander. Julian Flak, Sprecher der AfD im Kreis Segeberg, betont, dass der Mann, der in eine Personengruppe fuhr, und dessen Begleiter eine Veranstaltung der Partei im Bürgerhaus nicht besucht hätten.