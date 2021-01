Am 14. Februar findet jedes Jahr auf der ganzen Welt die „One Billion Rising“-Aktion statt. Auch in Henstedt-Ulzburg erfreut sich dieses „Tanzen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ großer Beliebtheit. Dieses Jahr gibt es einen digitalen Tanz und eine Überraschung.

Von Nicole Scholmann