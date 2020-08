Bad Segeberg

Wie in jedem Jahr ging es für die rund 20 Teilnehmer auch dieses Mal zunächst darum, zwar gemeinsam, wegen Corona aber natürlich immer mit ausreichend Abstand, die ersten Kilometer zu sammeln. Das „ Stadtradeln“ ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege umweltfreundlich auf dem Drahtesel zurückzulegen.

Tour in die nähere Umgebung

In bewusst familienfreundlichem Tempo ging es gestern beim Auftakt von Bad Segeberg aus über Weede, Neuengörs, Traventhal, Schwissel, Mözen und Högersdorf zurück in die Kreisstadt. Eine Gruppe aus Wahlstedt wollte bereits um 11 Uhr am dortigen Marktplatz starten und in der Nachbarstadt ihre erste Station machen.

Rund einhundert Teams haben sich nach den Worten einer Sprecherin des Kreises Segeberg zusammengefunden, um gemeinsam in die Pedale zu treten und Kilometer für Radverkehr, Klimaschutz und nicht zuletzt die eigene Gesundheit zu sammeln. „Zu den aktuell rund 660 Registrierten kommen erfahrungsgemäß noch so einige dazu. Im vergangenen Jahr waren es etwa eintausend, in diesem Jahr hoffe ich auf noch mehr“, sagte Kreis-Klimaschutzmanager Heiko Birnbaum, der auch Fragen zur Anmeldung oder dem Stadtradeln allgemein beantwortet (Telefon 04551/9519522).

Aktion geht bis zum 12. September

Mitmachen könne wirklich jeder. Bis einschließlich Sonnabend, 12. September, könnten wieder alle auf die Sattel steigen, möglichst viele Radkilometer sammeln und diese dann im Internet erfassen. „Teilnehmen kann, wer im Kreis Segeberg lebt, arbeitet, studiert, zur Schule geht oder Mitglied in einem Verein ist.“ Auch ein eigenes Team dürfe zu diesem Zweck gegründet werden. Unter www.stadtradeln.de/kreis-segeberg können sich Radler registrieren beziehungsweise mit ihren vorhandenen Nutzerdaten anmelden.

Viele Angebote in Wahlstedt

„Auch unter Aspekten der Corona-Pandemie bietet das Fahrrad wirklich das ideale Verkehrsmittel – mit Abstand zueinander, Bewegung und Frischluft“, wirbt auch Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse für die Aktion. Die Stadt Wahlstedt bietet in diesem Jahr im Rahmen der Aktion gleich acht sehr unterschiedliche Veranstaltungen an; darunter drei gemütliche „Feierabendtouren“ am Donnerstag, 27. August, am Donnerstag, 3. September, und am Donnerstag, 10. September, jeweils ab 18 Uhr, sowie das „Abradeln“ vom Marktplatz aus am Sonnabend, 12. September, ab 11 Uhr.

