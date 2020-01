Frauen nach der Flucht Mut machen

Henstedt-Ulzburg

Yassmin Khudhair (23) ist vor vier Jahren aus dem Irak geflüchtet, um in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Sie lebt inzwischen von ihrem Mann getrennt in Kaltenkirchen. Halima Anmad ist 24 Jahre alt, flüchtete mit Mann und zwei Kindern aus Syrien und hat in Henstedt-Ulzburg ein neues Zuhause gefunden. Beim Aktionstag für geflüchtete Frauen am Freitag im Bürgerhaus erzählten beide Frauen, was sie erlebt haben, wie sie es geschafft haben, Fuß zu fassen, und welche Tipps sie anderen Flüchtlingsfrauen mit auf den Weg geben. Gut 40 Frauen aus verschiedenen Ländern hörten gespannt zu.

In Deutschland war alles fremd und neu

„Alles war fremd für mich“, sagte Khudhair. Sie habe sich erst eingewöhnen müssen – die fremde Kultur, die unverständliche Sprache. „Ich kannte doch nur meinen damaligen Mann“, berichtete die junge Irakerin.

Natürlich habe es Menschen gegeben, die ihr helfen wollten, aber ohne die deutsche Sprache zu beherrschen sei es nun mal sehr schwierig. Da der Irak von Deutschland nicht als ein Kriegsgebiet anerkannt sei, habe sie auch nach vier Jahren noch keine Anerkennung, Sprachkurse seien ihr nicht genehmigt worden, ihre Zukunft sei ungewiss. Dennoch lasse sie sich nicht unterkriegen. Auf eigene Initiative habe sie Deutsch gelernt, ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und arbeite nun als Hilfskraft ganztags in einem Kindergarten in Kaltenkirchen. Ihr Ziel ist die Ausbildung zur Erzieherin. „Seid mutig, gebt nie auf. Geht den Schritt nach vorne“, gab sie ihren Zuhörerinnen mit auf den Weg.

Sprachkurse müssen besucht werden

„Alle müssen sehr gut Deutsch lernen“, appellierte Halima Anmad an die Frauen. Die aus Syrien stammende 24-Jährige absolviert gerade ein Praktikum in einer Arztpraxis und wird ab August eine Ausbildung im medizinischen Bereich machen. Ohne Deutschkenntnisse komme man in der neuen Heimat nicht weit. „Hier hat man die Chance, seine Träume wahr werden zu lassen“, meinte die junge Mutter. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagte Anmad.

Dolmetscherinnen an jedem Diskussionstisch

Den Aktionstag hat ein breites Netzwerk organisiert, an deren Spitze stand Gleichstellungsbeauftragte Svenja Gruber als Gastgeberin in Henstedt-Ulzburg. Zur Begrüßung sprach Finanzministerin Monika Heinold ( Bündnis 90/Die Grünen), die mit einem herzlichen „Moin“ für einen lockeren Start sorgte. An verschiedenen Tischen wurden die Besucherinnen nach ihren Vorstellungen und Wünschen befragt. Professionelle Dolmetscherinnen sorgten für eine reibungslose Verständigung. Bewusst waren Männer auf der Veranstaltung nicht willkommen. Die Frauen sollten in freier und ungezwungener Atmosphäre ihre Sorgen und Anliegen loswerden können.

Eine ähnliche Veranstaltung findet auch in Bad Segeberg statt.

