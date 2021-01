In der Landesunterkunft in Boostedt werden nach weiteren Corona-Infektionen vorerst keine neuen Flüchtlinge aufgenommen. Kreisweit werden am Donnerstag 45 neue Infektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz steigt auf 127,4. Und wieder gibt es zwei Verstorbene in Verbindung mit Covid-19.