Erst bei einer stabilen Inzidenz von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche wollen Bund und Länder weitergehende Öffnungsschritte machen, der Lockdown wurde verlängert – der Kreis Segeberg hat die Grenze am Donnerstag das erste Mal erreicht; auch weniger Corona-Patienten in Kliniken.