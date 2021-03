Bad Segeberg

Im Kreis Segeberg breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Einen Überblick über die aktuelle Lage erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle im Kreis Segeberg seit Beginn der Pandemie: 5162

Genesen: 4198

Corona-Infizierte aktuell: 823

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 141

Im Krankenhaus: 27

In Quarantäne/Absonderung: 2168

7-Tage-Inzidenzwert laut RKI: 99,6

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.3.2021

Das Robert-Koch-Institut gibt die Ansteckungsrate am Freitagmorgen mit 99,6 an für den Kreis Segeberg. Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen also fast 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Dabei noch nicht eingerechnet sind die 57 neuen Fälle von Freitag – es ist also davon auszugehen, dass die 100er Marke schon am Sonnabend wieder überschritten wird. An dem Punkt stand der Kreis bereits vor einer Woche, dann gingen die Zahlen über das Wochenende doch wieder herunter für ein paar Tage.

Eine Inzidenz von über 100 würde bedeuten, dass die Geschäfte in Segeberg bald wieder geschlossen werden müssen. Ab Montag bleibt es zunächst beim Terminshoppen im Kreisgebiet.

Aktuell infiziert sind im Kreis derzeit 823 Menschen – immerhin 43 weniger als noch am Vortag. 27 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt (-1), drei davon auf einer Intensivstation (unverändert). In Quarantäne sind zudem 2168 Segeberger.

Insgesamt sind bisher 5162 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert worden. In 222 Fällen war nachweislich die ansteckendere britische Virusvariante die Ursache gewesen (+18). 4198 Segeberger haben die Erkrankung bisher überstanden. Verstorben sind insgesamt bisher 141 Menschen in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.3.2021

866 Menschen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 66 mehr als am Mittwoch und Dienstag, die wiederum schon Rekordwerte gewesen sind.

66 neue Coronafälle hatte der Kreis Segeberg am Donnerstagnachmittag gemeldet. 25 von diesen hatten Kontakt zu nachweislich Infizierten gehabt. Schon 5105 Segeberger haben sich seit dem Ausbruch der Epidemie vor gut einem Jahr angesteckt. 141 Menschen waren gestorben (unverändert zu Mittwoch). 28 Infizierte müssen derzeit in Kliniken versorgt werden (plus zwei), davon drei auf einer Intensivstation (unverändert).

Die ansteckende britische Virusvariante breitet sich weiter im Kreis Segeberg aus. Fünf neue Fälle mit dem Typ B.1.1.7 sind hinzugekommen, 204 insgesamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 87,3 (84,4).

Genesen, also nicht mehr infektiös, sind 4098 Menschen (unverändert). In häuslicher Quarantäne müssen sich 2286 Segeberger aufhalten (plus 112). Sie durchgemacht und bereits wieder entlassen können haben 11.347 Bürger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.3.2021

Erneut ist ein Segeberger gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Aktuell angesteckt sind 800, so viele wie tags zuvor und ein Rekordwert. Dafür sinkt die Inzidenz.

Die Inzidenz ist die Summe aller Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100000 Einwohner. Am Mittwoch errechnete das Robert-Koch-Institut eine Quote von 84,8 nach 94,9 am Tag zuvor.

54 Fälle hatte der Kreis am Mittwoch neu gezählt. Damit haben sich bislang 5039 Segeberger angesteckt, darunter 199 mit der besonders ansteckenden britischen Virusvariante B.1.1.7 (plus 14). 141 Menschen (plus eins) sind gestorben, innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein Mann im Alter von 81 Jahren und ohne Bezug zu einem Altenheim.

26 Menschen (unverändert) müssen in Kliniken versorgt werden. Drei von ihnen (minus zwei) liegen auf einer Intensivstation.

Genesen sind mittlerweile 4098 Menschen (plus 53). In häuslicher Quarantäne befinden sich 2174 Segeberger (minus 173), verlassen haben sie bislang 11347.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.3.2021

Wieder ein neuer Höchststand: 800 Segeberger sind aktuell mit Corona infiziert. 36 neue Infizierte kamen am Dienstag dazu. Es gibt auch wieder zwei Todesfälle. Die Inzidenz aber bleibt unter der kritischen 100.

94,9 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag. Es ist ein leichter Rückgang zum Vortag mit einer Inzidenz von 95,6. Von den 36 neu bestätigten Fällen hatten 13 nachweislich Kontakt zu einem bereits positiv Getesteten. Sie waren also schon isoliert – so wie derzeit 2347 Segeberger.

Derzeit haben sich 800 Segeberger mit dem Virus angesteckt – wieder ein neuer Höchststand seit Pandemiebeginn vor über einem Jahr. Am Vortag waren es 779 Menschen gewesen. 26 Infizierte aus dem Kreis werden aktuell im Krankenhaus behandelt (+1), fünf von ihnen intensivmedizinisch (+2).

Zudem meldet der Kreis zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind demnach eine 68-jährige Frau und ein 73-jähriger Mann. Beide hatten keinen Bezug zu einem Altenheim. Damit verzeichnet der Kreis inzwischen 140 Tote nach einer Ansteckung mit dem Virus.

Insgesamt haben sich im Kreis Segeberg nachweislich 4985 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (nach Datenbereinigung). In 185 Fällen geht die Infektion auf die britische Virusvariante B.1.1.7 zurück (+25). Als genesen gelten inzwischen 4045 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.3.2021

Das Coronavirus hat den Kreis Segeberg weiter fest im Griff. Seit Freitag haben sich 91 Menschen nachweislich neu angesteckt. Rund die Hälfte hatte engeren Kontakt zu bereits bekannten Positivfällen. Nach einer Datenbereinigung beim Kreis haben sich mittlerweile 4962 Segeberger infiziert. 160 Fälle werden auf die ansteckendere britische Virusvariante zurückgeführt (plus fünf zu Freitag).

779 Menschen (plus 47) sind gegenwärtig infiziert. Das ist ein neuer Rekord. 25 Menschen (minus 1) werden in Kliniken versorgt, darunter drei (minus drei) auf Intensivstationen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 95,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gezählt. Die Zahl schwankt seit Tagen um 100.

Drei weitere Menschen sind gestorben, mittlerweile 138. Zwei Männer waren 71 und 85 Jahre alt, eine Frau 68 Jahre. Alle drei hatten keinen Bezug zu einer Altenpflegeeinrichtung, teilte der Kreis mit. Ähnlich war es bei den anderen Verstorbenen in jüngster Zeit. Möglicherweise macht sich bemerkbar, dass die Bewohner von Altenheimen weitgehend geimpft und eher die alten Menschen gefährdet sind, die zu Hause leben, noch ohne Impfschutz.

Im Klinikum Bad Bramstedt gibt es aktuell insgesamt neun Patientinnen und Patienten sowie sieben Mitarbeitende, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle Infizierten sind aus der Station G3/Geriatrie. Die Abteilung wurde vorübergehend geschlossen. "Weitere Stationen des Klinikums sind aktuell nicht von dem Ausbruch betroffen", teilt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, auf Nachfrage von KN-online mit.

Genesen sind mittlerweile 4045 Menschen (plus 50). 2217 Segeberger (unverändert) leben in häuslicher Quarantäne. Sie verlassen können haben bislang 10.530.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.3.2021

Die Inzidenz im Kreis Segeberg sinkt wieder leicht unter die 100er-Marke. 31 Neuinfektionen gab es am Freitag, auch die Zahl der aktuell Infizierten nimmt leicht ab.

Von den 31 neu Infizierten waren bereits 14 Segeberger als Kontaktpersonen in häuslicher Isolation gewesen. Derzeit gelten kreisweit 732 Menschen als infektiös, das sind 34 weniger als am Vortag. Die Inzidenz sinkt laut Robert-Koch-Institut von 105,3 auf 99,2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

26 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt (+1), davon sechs auf einer Intensivstation (unverändert). In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 2217 Segeberger (-197). Unverändert seit Mittwoch ist die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen im Kreis: 135.

Lesen Sie auch:Alter Bahnhof in Bad Segeberg ist jetzt ein Testzentrum

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt am Freitag 4862 nach Datenbereinigung. Insgesamt 155 Infektionen davon sind auf die britische Virusvariante B.1.1.7 zurückzuführen (+ 6). Wieder als genesen gelten 3995 Menschen im Kreis

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.3.2021

33 neue Infektionen wurden registriert. Zwölf Betroffene hatten Kontakt zu Menschen, die bereits als positiv getestet den Behörden bekannt waren. Weiter ausgebreitet hat sich das Coronavirus auch in der Geriatrie-Station des Klinikums Bad Bramstedt. Sie ist wegen eines Ausbruchs geschlossen. Am Donnerstag waren 13 Patienten (plus zwei) infiziert und sechs Mitarbeitende (unverändert).

766 Menschen sind aktuell angesteckt. Das ist noch mal mehr als der Rekordwert vom Mittwoch mit 735. In Kliniken müssen sich 25 Menschen behandeln lassen (minus zehn), sechs auf einer Intensivstation (plus eins).

Mittlerweile gehen 149 Infektionen aus jüngerer Zeit auf die ansteckendere Variante B.1.1.7 zurück (plus 22). Auch die Inzidenz steigt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 105,3 Menschen neu angesteckt (96,7).

In häuslicher Quarantäne halten sich 2414 Menschen auf (plus 160). Entlassen daraus sind 10.275. Unverändert ist die Zahl der Verstorbenen mit 135.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.3.2021

Die Coronawelle hat den Kreis Segeberg schwer erfasst. Die Inzidenz stieg am Mittwoch auf 96,7. So viele Menschen wie nie gelten als infiziert. Zwei Männer starben. Der Ausbruch in einer Klinik weitet sich aus.

Am Mittwochnachmittag sind 73 neue Infektionen seit Dienstag gezählt worden. Aktuell sind 735 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist ein neuer Rekordwert und sind 37 mehr als am Dienstag. 35 Menschen müssen in Kliniken versorgt werden (plus vier), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

Zwei Männer, 81 und 89 Jahre alt, sind gestorben. Sie hatten keinen Bezug zu einem Altenheim. Damit sind bislang 135 Menschen dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

Der Coronaausbruch in der Geriatrie-Station des Klinikums Bad Bramstedt weitete sich aus. Mittlerweile sind elf Patienten (plus drei) und sechs Mitarbeiter (plus eins) nachweislich infiziert. „Die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauern an“, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

Innerhalb von sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 96,7 Menschen neu angesteckt (87,3). Bei Überschreitung der 100er-Grenze drohen neue Einschnitte. Welche, berät der Kreis derzeit mit dem Land. In häuslicher Quarantäne befinden sich 2254 Segeberger (plus 107). Verlassen konnten sie bislang 10.273 (unverändert).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.3.2021

Wieder ein neuer Rekord: Mit 698 Segebergern waren noch nie so viele Menschen gleichzeitig mit dem Coronavirus infiziert wie am Dienstag. Darunter sind ein Corona-Ausbruch in einer Klinik in Bad Bramstedt und ein Fall in einem Altenheim. Eine Frau starb.

48 neue Infektionen meldete Kreispressesprecherin Sabrina Müller. 25 hatten Kontakt zu nachgewiesenen positiven Fällen. Eine 79 Jahre alte Frau ohne Bezug zu einem Altenheim ist gestorben. Es ist der 133. Todesfall. 81 von ihnen hatten in Altenheimen gelebt.

Am Dienstagnachmittag waren acht Patienten und fünf Mitarbeiter im Klinikum Bad Bramstedt nachweislich mit Corona infiziert. Der Infektionsschutz des Kreises ermittelt. Der Kreis hat per Allgemeinverfügung die Geriatrie-Station des Klinikums geschlossen.

Es darf auf dieser Station keine neuen Patienten aufnehmen. Verlegungen sind – abgesehen von Notfällen – nur mit vorheriger Absprache des Infektionsschutzes möglich. Besuche sind bis auf Ausnahmen verboten.

Für das DRK-Altenheim Krauser Baum in Kaltenkirchen hatte der Kreis bereits am Montag ebenfalls eine Allgemeinverfügung erlassen. Dort hat es mindestens einen Fall gegeben. Die Bewohner werden getestet.

31 Infizierte (plus 4) aus dem Kreis Segeberg müssen in Kliniken versorgt werden, darunter fünf (unverändert) auf Intensivstationen.

4750 Segeberger sind bislang mit dem Coronavirus angesteckt worden, also etwa jeder 60. Bewohner. In den vergangenen sieben Tagen waren es, pro 100000 Einwohner, 87,3 Menschen gewesen. Die sogenannte Inzidenz steigt seit knapp zwei Wochen. Die Schulen mussten deshalb ab dieser Woche in den Wechselunterricht, die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 2147 Menschen (plus 418). 10273 haben sie verlassen können.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.3.2021

Seit Freitag wurden 95 Corona-Ansteckungen mittels Labortest nachgewiesen im Kreis Segeberg. 653 Menschen gelten derzeit als infiziert. Das sind 55 mehr als noch am Freitag und ein neuer Negativrekord. Anfang Februar waren knapp 640 Menschen im Kreis gleichzeitig infiziert gewesen.

Die Wocheninzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 84,8. Am Freitag betrug der Wert noch 79,4.

Unverändert ist die Situation in den Krankenhäusern: 27 Menschen werden dort behandelt, fünf davon auf einer Intensivstation. Außerdem befinden sich 1729 Segeberger derzeit in Quarantäne.

Lesen Sie auch:Drei stärkere Reaktionen nach Impfung mit Astrazeneca im Kreis Segeberg

Insgesamt haben sich bisher 4702 Menschen im Kreis mit dem Virus angesteckt. 120 Infektionen gehen nachweislich auf die britische Variante B.1.1.7. zurück (+8 seit Freitag).

Wieder als genesen gelten 3.917 Menschen. Verstorben sind bisher 132 Segeberger. Seit Dienstag hat es keine weiteren Todesfälle gegeben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.3.2021

27 neue Positivfälle zählte der Kreis am Freitagnachmittag. 15 von ihnen hatten Kontakt zu nachweislich positiv Getesteten gehabt. Damit sind bislang 4607 Menschen im Kreisgebiet angesteckt worden. Allein 112 Infektionen in den vergangenen Tagen gehen auf den besonders ansteckenden Typ B.1.1.7 zurück (plus 32 zu Donnerstag).

Aktuell sind 598 mit einem Coronavirus infiziert (plus fünf). 27 von ihnen müssen Ärzte und Pfleger in Kliniken betreuen, darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

Keine neuen Fälle gab es im evangelisch-lutherischen Kindergarten und der Krippe in der Südstadt Bad Segebergs. 22 Kinder und sieben Mitarbeitende hatte es getroffen. Mitte und Ende nächster Woche werden alle 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kinder ein weiteres Mal getestet, kündigte Kreissprecherin Sabrina Müller an.

Die Inzidenz steigt weiter. In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100000 Einwohner 79,4 Menschen neu infiziert. Am Donnerstag lag die Quote bei 74,3, vor gut einer Woche noch bei rund 50. Wegen des Anstiegs hatten Land und Kreis kürzlich entschieden, dass die Schulen ab Montag, 15. März, vom Präsenzunterricht in den Wechselunterricht zurückgehen und die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 3877 Menschen (plus 22). 132 Menschen waren gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 1729 Menschen aufhalten (unverändert).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.3.2021

Die britische Virusvariante B.1.1.7 greift im Kreis Segeberg weiter um sich. Die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz steigen. Außerdem hat sich der Coronaausbruch in der Südstadt-Kita in Bad Segeberg ausgeweitet.

Von Mittwoch auf Donnerstag gab es 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 4580 Segeberger angesteckt.

Mittlerweile sind mehrere Mitarbeiter in der Kita, über 20 Kindern und auch schon Elternteile infiziert, insgesamt fast 30. Ob darunter die britische Virusvariante B.1.1.7 ist, wird noch geprüft. In den vorigen Wochen wurde bislang 80 Mal diese Virusmutationen ermittelt. Allein neun Fälle waren am Donnerstag neu hinzugekommen. Diese Virusvariante ist ansteckender als der Wildtyp.

Derzeit sind 593 Menschen infiziert (plus 50 zu Mittwoch). 27 von ihnen müssen in Kliniken behandelt werden (plus zwei), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

Die Inzidenz, die Summe der Neuinfektionen in sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner, stieg von 71,4 auf 74,3. Das Virusgeschehen hat das Land bewogen, die Schüler im Kreis Segeberg ab Montag in den Wechselunterricht zu schicken und den Regelbetrieb in Kitas einzuschränken.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 3855 Menschen. Gestorben sind bislang 132 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1729 Segeberger (plus 79).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.3.2021

Die britische Virusvariante B.1.1.7 greift im Kreis Segeberg weiter um sich. Die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz steigen. Weitere Tote meldete der Kreis am Mittwoch nicht.

Von Dienstag auf Mittwoch gab es 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 4529 Segeberger angesteckt.

Zum Corona-Ausbruch im Evangelischen Kindergarten Südstadt in Bad Segeberg sowie in der Krippe gab es keine neuen Angaben. Sieben Mitarbeiterinnen sowie zwei Kinder waren positiv getestet worden. Rund 90 Beschäftigte und Kinder aus fünf Betreuungsgruppen sind in Quarantäne.

In den vorigen Wochen wurden 71 Virusmutationen der Variante B.1.1.7 ermittelt. Allein 13 waren am Mittwoch neu hinzugekommen. Sie sind ansteckender als der Wildtyp.

Derzeit sind 543 Menschen infiziert (minus zehn zu Dienstag). 25 von ihnen müssen in Kliniken behandelt werden (minus eins), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

Die Inzidenz, die Summe der Neuinfektionen in sieben Tagen und pro 100000 Einwohner, stieg von 66,4 auf 71,4.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 3854 Menschen. Gestorben sind bislang 132 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1650 Segeberger (plus 65).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.3.2021

Zwei Menschen sind im Kreis Segeberg an oder mit Covid-19 gestorben. Es traf zwei 83-Jährige. 31 Menschen haben sich bis Dienstagnachmittag neu mit dem Coronavirus infiziert.

Nach rund dreiwöchiger Pause sind erneut Segeberger dem Coronavirus erlegen. Gestorben sind eine 83-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann. Beide hatten nach Angaben des Kreises keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung und waren noch nicht geimpft. Damit sind seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 im Kreis Segeberg 132 Menschen an oder mit der Viruserkrankung gestorben.

Neu infiziert haben sich 31 Menschen. Neun von ihnen hatten Kontakt zu nachweislich positiven Fällen. Derzeit sind 553 Segeberger infiziert (plus 27 zu Montag). 26 von ihnen müssen in Krankenhäusern gepflegt werden (minus fünf), darunter fünf auf Intensivstationen (minus eins).

Insgesamt haben sich mit dem Coronavirus 4486 Menschen angesteckt. In den vergangenen Wochen war dies 58 Mal auf die ansteckendere britische Virusvariante B.1.1.7 zurückzuführen (plus sechs).

Die Summe aller Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 66,4 (68,2). Nach zwei kräftigen Anstiegen in den vergangenen zwei Tagen ist die Inzidenz damit wieder leicht zurückgegangen.

Als genesen, also nicht mehr infektiös, gelten 3801 Menschen (plus zwei). In häuslicher Quarantäne halten sich 1582 Menschen auf (plus 102). Verlassen können hatten sie bislang 10374.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.3.2021

Donnerstag bei rund 50, Freitag bei rund 60, Montag bei rund 70: Die Inzidenz im Kreis Segeberg steigt kräftig an. Auch in Kliniken liegen deutlich mehr Patienten mit Covid-19.

Das Coronavirus breitet sich derzeit stärker aus im Kreis Segeberg. 77 Fälle sind von Freitag bis Montag neu hinzugekommen. Etwa die Hälfte geht auf Menschen zurück, die Kontakt zu nachweislich Infizierten gehabt hatten. 4455 Menschen haben sich seit Beginn der Epidemie am 27. Februar 2020 angesteckt. 130 sind verstorben. Eine Zahl, die seit 17. Februar stabil ist.

526 Menschen sind infiziert (plus 21). Von diesen müssen 31 in Kliniken versorgt werden (plus fünf), darunter sechs auf Intensivstationen (plus eins).

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich pro 100.000 Einwohner 68,2 Menschen neu infiziert (59,2). Diese Inzidenz entspricht fast exakt dem Bundesdurchschnitt.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 3799 Segeberger (plus 56). In häuslicher Quarantäne leben 1483 Menschen (plus 255). Wieder verlassen haben sie 10.371 Segeberger können.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.3.2021

Einen kräftigen Sprung nach oben machte am Freitag die Inzidenz im Kreis Segeberg. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten ist allerdings gesunken. Verlängert hat der Kreis die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an bestimmten Plätzen.

25 Neuinfektionen stellte die Kreisverwaltung innerhalb eines Tages fest. Zehn von diesen sind in Kontakt mit nachweislich positiv Getesteten gewesen. In den vergangenen Wochen war in 48 Fällen die besonders ansteckende britische Virusvariante B.1.1.7 die Verursacherin (plus sieben).

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 59,2 Menschen neu angesteckt. Die sogenannte Inzidenz hatte am Donnerstag noch bei 49,8 gelegen.

4378 Segeberger haben sich seit Beginn der Epidemie vor einem Jahr infiziert. 130 Menschen waren gestorben. Die Zahl ist seit Mitte Februar stabil. Genesen sind 3743 (plus 34). Derzeit gelten 505 Bürger (minus 9) als infiziert. 26 müssen in Kliniken behandelt werden (plus zwei), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1228 Menschen (minus 89). Verlassen konnten sie 10.324.

Der Kreis hat seine Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein weiteres Mal verlängert, diesmal bis einschließlich Sonntag, 28. März. An bestimmten Orten und in festgelegten Bereichen muss auch ab Montag, 8. März, weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Dazu gehören wie bisher außer Bahnhöfen auch Innenstadtbereiche und Fußgängerzonen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.3.2021

Nach 41 nachgewiesenen Corona-Ansteckungen binnen 24 Stunden gibt es wieder mehr als 500 Infizierte im Kreis Segeberg am Donnerstag. Die Inzidenz steigt auf 49,8.

514 aktive Fälle meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag, 38 mehr als am Mittwoch. 25 der neu Infizierten hatten Kontakt zu bekannten positiven Fällen. Im Krankenhaus werden aktuell 24 Segeberger versorgt (+1), weiterhin fünf davon auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich außerdem 1317 Segeberger (+132).

Insgesamt haben sich bisher 4353 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In 41 Fällen wurde die britische Virusvariante festgestellt, zwei mehr als am Mittwoch. Als genesen gelten 3709 Menschen.

Die 7-Tagesinzidenz für den Kreis Segeberg gibt das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mit 49,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Am Vortag lag sie bei 45,5.

Die Anzahl der Verstorbenen nach einer Coronaerkrankung ist unverändert: 130.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.3.2021

Von den 28 Neuinfektionen entfielen 13 auf Menschen, die in Kontakt zu Positivfällen gewesen waren. Acht weitere Infektionen haben sich als britische Virusvariante B.1.1.7 erwiesen, insgesamt nunmehr 39. Sie ist ansteckender als die sogenannte Wildvariante.

4312 Segeberger haben bislang mit dem Coronavirus kämpfen müssen. Gestorben sind 130. Wieder genesen konnten 3706. 476 Menschen gelten derzeit als infiziert (plus 25 zu Dienstag). 23 von ihnen müssen in Kliniken versorgt werden (plus drei), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

In häuslicher Quarantäne müssen sich 1185 Segeberger aufhalten (plus 63). Verlassen haben sie 10.271 können.

Die Inzidenz sinkt. Sie ist die Summe aller Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner. Sie lag am Mittwoch bei 45,5, nach 47,3 am Dienstag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.3.2021

Die besonders ansteckende britische Variante des Coronavirus scheint sich im Kreis Segeberg nur schleppend auszubreiten. Einzig ein neuer Fall kam am Dienstag hinzu. Die Inzidenz liegt unter 50.

26 Neuinfektionen meldete am Dienstag die Kreisverwaltung. Unter den insgesamt 4284 Infektionen seit 27. Februar 2020 sind 31, die der britischen Variante B.1.1.7 zuzurechnen sind. Sie traten erst in den vergangenen Tagen und Wochen auf. Wieder genesen sind 3703 Menschen.

Gestorben waren 130. Diese Zahl ist seit 17. Februar stabil. Darunter waren 81 Menschen aus Altenheimen gewesen.

Derzeit sind 451 Menschen infiziert (plus 26). 20 von ihnen werden in Kliniken versorgt (minus drei), darunter fünf auf Intensivstationen (plus eins).

In der vorigen Woche gab es pro 100.000 Einwohner 47,3 Neuinfektionen (48,7).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1122 Segeberger (plus 121). 10.256 haben sie in den vergangenen Monaten verlassen können. Zum Größenvergleich: Der Kreis hat rund 280.000 Einwohner.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.3.2021

50 neue Corona-Infektionen wurden über das Wochenende im Kreis Segeberg nachgewiesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt wieder unter 50. Aktuell infiziert sind mehr als 400 Segeberger.

Die Hälfte der 50 neuen Corona-Infizierten hatte Kontakt mit bereits bekannten positiv Getesteten, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Montag mit. Die neuen Fälle verteilen sich auf drei Tage. Am Sonnabend gab es 25 positive Laborbefunde, am Sonntag 13 und am Montag 12.

Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut am Montag mit 48,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an.

Gestiegen ist die Zahl der aktuell Infizierten auf 425 Segeberger, 50 mehr als am Freitag. Im Krankenhaus werden 23 Menschen behandelt (+4), davon vier auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne sind derzeit 1001 Segeberger. Todesfälle gibt es seit zwei Wochen keine neuen in Verbindung mit Corona, die Gesamtzahl kreisweit liegt weiterhin bei 130.

Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr haben sich 4258 nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 30 Infektionen sind bisher auf die britische Virusvariante nachgewiesen, sechs mehr seit Freitag. Als genesen gelten 3703 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.2.2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg steigt laut Robert-Koch-Institut leicht auf 50,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Unter den 19 Neuinfizierten seit Donnerstagnachmittag sind sieben Personen, die Kontakt hatten zu bereits positiv auf Corona Getesten. Damit wurden seit Pandemiebeginn insgesamt 4208 Infektionen nachgewiesen. In 24 Fällen wurde die britische Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen, vier mehr als am Donnerstag. 3703 Menschen gelten als genesen.

Derzeit infiziert sind im Kreis 375 Menschen (-38), 19 werden im Krankenhaus versorgt (-1), davon vier auf der Intensivstation. In Quarantäne unter Beobachtung sind aktuell 933 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen nach einer Corona-Erkrankung ist unverändert bei 130.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Bereichen wird über den 1. März hinaus verlängert, teilt der Kreis am Freitag mit. In der Fußgängerzone Bad Segeberg, der Innenstadt Bad Bramstedt und auf dem Holstenplatz Kaltenkirchen muss weiterhin im Freien eine Maske getragen werden. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis einschließlich 7. März.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.2.2021

22 neue Corona-Fälle meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag, die Wochen-Inzidenz steigt leicht auf 49,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Unverändert ist die Zahl der Virusmutationen bei 23. Davon gehen weiterhin 20 auf die britische Variente B.1.1.7 zurück.

Sieben von den 22 neu Angesteckten sind Kontaktpersonen von bereits bekannt positiv Getesteten, so Kreissprecherin Sabrina Müller. Derzeit infiziert sind 413 Menschen im Kreis, 22 mehr als am Vortag. 20 Segeberger liegen derzeit wegen Covid-19 im Krankenhaus (-1), vier davon auf einer Intensivstation.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 999 Segeberger (+43). Seit Pandemiebeginn haben sich 4189 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt, als genesen gelten 3646. Seit über einer Woche unverändert ist die Zahl der Toten in Folge einer Corona-Infektion: 130.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.2.2021

Mit 16 Corona-Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch ist die Corona-Lage im Kreis derzeit stabil, auch wurden dem Kreis keine weiteren Infektionen durch eine Virusmutation gemeldet.

Aktuell sind 391 Segeberger mit dem Virus infiziert, vier weniger als am Vortag. 21 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt (+1), vier davon intensivmedizinisch. In Quarantäne befinden sich am Mittwoch 956 Menschen im Kreis (-18).

Die 7-Tages-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 48,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an, also leicht sinkend. Seit Pandemiebeginn haben sich 4167 Menschen kreisweit mit dem Coronavirus angesteckt, 3646 gelten wieder als genesen. 130 Menschen sind insgesamt in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.2.2021

Die Inzidenz erfasst alle Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Die Quote lag bei 50,5 (Montag: 50,1). 22 Neuinfektionen wurden vom Kreis Segeberg gemeldet. Zehn von ihnen hatten zuvor Kontakt gehabt zu nachweislich positiv Getesteten.

Mittlerweile haben sich 4151 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 3626 sind genesen, 130 verstorben (unverändert). Aktuell gelten 395 Segeberger als infiziert (plus 22). 20 werden in Kliniken versorgt, darunter vier auf Intensivstationen (unverändert). In häuslicher Quarantäne befinden sich 974 Segeberger (plus 30). 10.063 haben sie bislang schon durchlaufen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.2.2021

20 Segeberger haben sich bis Dienstag bislang mit der ansteckenderen britischen Virusvariante B.1.1.7 infiziert. Das waren vier mehr als am Montag. Die Inzidenz im Kreis Segeberg ist aber nur geringfügig gestiegen.

51 Neuinfektionen über das Wochenende zählte der Kreis Segeberg. Weitere Tote gab es nicht zu beklagen. Die Inzidenz, die Summe der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner, stieg auf 50,1 (Freitag: 45,8).

In bislang 19 Fällen lagen Virusmutationen vor, darunter 16 der ansteckenderen sogenannten britischen Variante B.1.1.7. Dies ist unverändert im Vergleich zu Freitag.

4129 Segeberger haben sich seit Beginn der Epidemie infiziert. Genesen sind 3626 Menschen, 130 gestorben. Aktuell infiziert sind 373 Segeberger (minus 39), 20 von ihnen (unverändert) müssen in Kliniken betreut werden. In Quarantäne befinden sich 944 Segeberger (plus 45).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.2.2021

36 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldete Kreissprecherin Sabrina Müller am Freitag. Am Vortag war es noch ein Plus von 14 gewesen. Insgesamt sind es nunmehr 4078 Fälle.

Seit einigen Wochen wird auch geprüft, ob die ansteckendere britische Virusmutation B.1.1.7 darunter ist. Die Ergebnisse treffen mit Verzögerung ein. Bis Freitag sind 16 Fälle mit dem Briten-Virus festgestellt worden. Am Donnerstag hatte die Zahl noch bei zehn gelegen. Drei weitere Mutationen waren am Freitag noch nicht abgeklärt.

Gestorben ist kein weiterer Covid-19-Patient. Es blieb also bei 130. Genesen sind 3536 Menschen. Aktuell sind 412 Segeberger infiziert (minus eins zu Donnerstag). 20 Menschen werden in Kliniken versorgt, darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert). In Quarantäne sind 899 Segeberger (minus 99), 10.008 haben schon eine durchgemacht.

Innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wurden 45,8 Neuinfektionen registriert (48,7).

An bestimmten Orten und in festgelegten Bereichen muss auch ab Montag, 22. Februar, weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Dazu gehören wie bisher neben Bahnhöfen unter anderem auch Innenstadtbereiche und Fußgängerzonen. Die Allgemeinverfügung wurde zunächst bis einschließlich Sonntag, 28. Februar, verlängert.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.2.2021

Kreispressesprecherin Sabrina Müller berichtete am Donnerstag erstmals über Mutationen. Dies soll nun künftig jeden Tag bei Veröffentlichung der Tagesdaten erfolgen. Insgesamt elf Mutationen sind bislang ermittelt worden. Welcher Mutationsvariante der elfte Fall zugewiesen werden muss, ist unklar. "Die Probe wird noch ausgewertet."

Bei den elf Mutationsfällen stehen zwei Infizierte in Verbindung zueinander, die übrigen neun Infizierten sind Einzelfälle. In keinem Fall habe es einen bekannten direkten Kontakt nach Großbritannien gegeben, berichtet Müller.

Sie wies darauf hin, dass ein positiver PCR-Test nicht automatisch Informationen dazu gebe, ob eine Mutation vorliege. "Dies muss separat untersucht werden." Mutationsnachweise kämen derzeit oftmals zeitlich sehr verzögert beim Kreis Segeberg an.

Die britische Variante hat noch nicht dazu geführt, dass die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen ist. Kreisweit waren am Donnerstag 14 Segeberger ermittelt worden, die sich neu angesteckt haben. Darunter sind fünf Menschen, die Kontaktpersonen zu Positivfällen gewesen sind.

Damit haben sich bislang 4042 Segeberger in der Epidemie angesteckt. Wieder genesen sind 3499 Menschen. Gestorben waren bislang 130. Es gab am Donnerstag keinen neuen Todesfall. Derzeit sind 413 Menschen infiziert (plus 14 zu Mittwoch). 20 sind in Kliniken (plus eins), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert). Die Inzidenz, also die Summe aller Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt fast unverändert bei 48,7. In Quarantäne befinden sich 998 Menschen (plus 23).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.2.2021

Verstorben sind ein 80-jähriger Bewohner der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt, eine 73 Jahre alte Bewohnerin des Altenpflegeheims Bergheim Boostedt und eine 88-Jährige aus dem Seniorenquartier Kaltenkirchen, teilt der Kreis am Mittwoch mit. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 auf 130.

Derzeit sind 399 Segeberger mit Corona infiziert, 55 weniger als am Vortag. Kreisweit wurden von Dienstag auf Mittwoch 23 Ansteckungen nachgewiesen. Im Krankenhaus werden unverändert 19 Segeberger behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. In häuslicher Quarantäne befinden sich 975 Menschen kreisweit.

Insgesamt gab es im Kreis nun 4028 Corona-Infizierte, 3499 gelten wieder als genesen. Das RKI gibt die 7-Tages-Inzidenz im Kreis weiterhin mit 47,6 an.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.2.2021

Erneut ist eine mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerin eines Altenheims im Kreis Segeberg gestorben. Eine 85-jährige Frau aus der Seniorenresidenz Großenaspe erlag der Erkrankung. Seit Beginn der Epidemie sind damit 127 Segeberger gestorben. Ein Großteil lebte in Alten- und Pflegeheimen.

24 Neuinfektionen meldete die Kreisverwaltung am Dienstag. Sieben von ihnen galten als Kontaktpersonen von Positivfällen. Damit haben sich bislang 4005 Segeberger nachweislich angesteckt.

Wieder genesen sind 3424 Menschen. Aktuell sind 454 Menschen (plus 21 zu Montag) mit dem Coronavirus infiziert. 19 Erkrankte (minus zwei) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter fünf (plus zwei) auf Intensivstationen. Die Inzidenz, also die Zahl aller Neuinfizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner, stieg leicht auf 47,6 (45,5).

In häuslicher Quarantäne leben 1102 Menschen (plus 41), aus dieser entlassen sind mittlerweile 9785.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.2.2021

Es traf zwei Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Lühmann-Park in Norderstedt (58 und 88 Jahre alt), sowie einen 66-jährigen Bewohner der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt. Damit sind bislang 126 Segeberger an oder mit Covid-19 gestorben.

Am Sonnabend waren 19 Neuinfizierte gezählt worden, am Sonntag zehn, am Montag elf. 16 von ihnen zählten zu Kontaktpersonen von positiv Getesteten. Aktuell gelten 433 Segeberger als infiziert (minus 22 gegenüber Freitag). Davon sind 21 in Kliniken (minus drei), darunter drei auf Intensivstationen (unverändert).

3981 haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus angesteckt, genesen sind 3422 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1061 Menschen (minus 18).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.2.2021

Die Zahlen im Kreis Segeberg in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entwickeln sich vor dem Wochenende positiv. So bleibt die 7-Tages-Inzidenz stabil, verbessert sich von 35 Fällen je100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 34,6 Infektionen.

Seit der letzten Lagemeldung des Kreises und bis Freitag, 13.30 Uhr, hat es 27 Neuinfektionen gegeben, darunter sind elf Kontaktpersonen von bereits positiv getesten Menschen. Die Gesamtzahl aller im Kreis Segeberg seit Pandemie-Beginn nachgewiesenen Infektionen beträgt jetzt 3941.

Ein Lichtblick: Es hat seit gestern keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Die Zahl der Genesenen steigt um 99 auf nun 3363 Personen, aktuell infiziert sind 455 Segeberger, 72 weniger als am Vortag.

In häuslicher Quarantäne sind 1079 (-264), aus dieser entlassen 9678. Die Zahl der in Kliniken versorgten Personen steigt um 1 auf 24, drei befinden sich auf der Intensivstation.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.2.2021

Die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Segeberg sinkt am Donnerstag auf die gewünschten 35 Fälle auf 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. 25 Neuinfektionen meldet der Kreis seit Mittwoch.

Allerdings gibt es auch wieder zwei Todesfälle. Im Seniorenquartier Kaltenkirchen ist eine 68-Jährige nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Außerdem ist eine 73-Jährige ohne Bezug zu einer Altenpflegeeinrichtung verstorben, dabei handele es sich um eine Nachmeldung von Ende Januar. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 123.

Aktuell infiziert sind 527 Menschen, 23 werden im Krankenhaus behandelt – das sind acht weniger als am Mittwoch. Drei von ihnen werden auf einer Intensivstation versorgt. In häuslicher Quarantäne sind 1343 Menschen.

Von 3914 Segebergern, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten inzwischen 3264 als genesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.2.2021

Zehn der 15 Neuinfizierten sind Kontaktpersonen bereits positiv auf Corona Getesteter, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwochnachmittag mit. Die Wocheneninzidenz sinkt laut RKI leicht auf 39,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Derzeit seien 507 Segeberger mit dem Virus infiziert. Am Dienstag waren es noch 77 mehr gewesen. In einer Klinik werden derzeit 31 Menschen versorgt (+1), unverändert liegen vier auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne isoliert sind zudem 1312 Segeberger.

Insgesamt wurden bisher kreisweit 3889 Coronafälle per Labortest bestätigt. Wieder als genesen gelten davon 3261 Menschen. Bislang sind 121 Segeberger in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.2.2021

Im Seniorenquartier Kaltenkirchen sind auf einen Schlag zwölf Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilt der Kreis Segeberg am Dienstag mit. Insgesamt seien dort somit derzeit 13 Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Mitarbeitende infiziert.

„Ein Bewohner wird in einer Klinik behandelt, niemand ist verstorben“, berichtete Kreis-Sprecherin Sabrina Müller. In dem Heim sei bislang noch nicht gegen das Virus geimpft worden. Es stehe unter Quarantäne; die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauerten an.

Nicht überlebt hätten die Infektion eine 71 Jahre alte Bewohnerin aus der Seniorenresidenz Großenaspe und eine 89-jährige Bewohnerin des Altenpflegeheims Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg. An oder mit COVID-19 seien im Kreis Segeberg damit inzwischen 121 Menschen verstorben.

Kreisweit habe es seit Montagnachmittag insgesamt 30 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. Darunter seien zwölf Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis betrage jetzt 3874.

Wieder als genesen gelten laut Sprecherin 3169 Menschen; aktuell seien 584 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befänden sich derzeit 1500 Personen, wieder aus dieser entlassen seien 9303.

30 Personen würden aktuell in einer Klinik versorgt, davon vier auf einer Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 40.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.2.2021

In der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt verstarb ein 76 Jahre alter Bewohner, im Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg sind eine 85-Jährige und ein 80 Jahre alter Bewohner nach einer Corona-Infektion gestorben, teilt der Kreis Segeberg am Montag mit.

Außerdem überlebte eine 91-Jährige aus dem Haus Itzstedt die Krankheit nicht, ebenso ein 84-Jähriger aus dem Pflegeheim Haus im Park in Norderstedt. In der Einrichtung wurden Ende Januar eine Pflegekraft positiv auf das Virus getestet und zwei Bewohner, einer davon war der 84-Jährige. Damit steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf 119 im Kreis Segeberg.

Insgesamt nimmt das Infektionsgeschehen aber weiter ab. Die 7-Tages-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut am Montag auf 45,1 und damit seit Monaten das erste Mal wieder unter 50. Auch über das Wochenende gab es nur wenige neue im Labor bestätigte Ansteckungen: insgesamt nur 20 inklusive Montag. Davon waren acht Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter.

Infiziert sind derzeit immer noch 562 Segeberger, 37 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Hier zeigen sich Verbesserungen nur langsam. Unter Beobachtung in Quarantäne sind derzeit noch 1475 Segeberger.

Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr haben sich im Kreis Segeberg 3844 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 3163 gelten inzwischen als genesen

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.2.2021

Im Kreis Segeberg sind seit Donnerstag zwei weitere alte Menschen an oder mit COVID-19 gestorben. Die Zahl der Todesopfer sei damit auf nunmehr 114 gestiegen.

Ihre Infektion nicht überlebt haben demnach eine 87 Jahre alte Bewohnerin aus der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt sowie eine 83-jährige Bewohnerin des Seniorenzentrums Bergheim Boostedt.

Im selben Zeitraum hat es im Kreisgebiet insgesamt zehn per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. "Darunter sind vier Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter", berichtet Sprecherin Sabrina Müller. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt um 0,7 auf 57,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 3824. Wieder als genesen gelten 3112 Menschen. Aktuell sind 598 Menschen mit Corona infiziert.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1564 Personen, wieder aus dieser entlassen seien 9197, so Müller.

40 Betroffene müssen in einer Klinik versorgt werden, davon sechs auf einer Intensivstation.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.2.2021

Der Inzidenzwert für den Kreis Segeberg sinkt am Donnerstag auf 58,1 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Kreisweit hatte es seit Mittwoch nur 26 neu nachgewiesene Infektionen gegeben.

Allerdings gab es wieder drei Todesfälle in Verbindung mit Corona-Ausbrüchen in Altenpflegeheimen. Verstorben ist nach Kreisangaben eine 79-jährige Bewohnerin aus dem Altenpflegeheim Haus Itzstedt, es ist der fünfte Todesfall nach einem Coronaausbruch in der Einrichtung.

Einen zweiten Fall gibt es im Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg, dort erlag ein 99-Jähriger den Folgen einer Covid-Erkrankung. Außerdem verstarb eine 85 Jahre alte Frau aus der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt. Damit steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19 auf 112 im Kreis Segeberg.

Zwar steigt die Zahl der aktuell Infizierten, sie beträgt 642 (+23), im Krankenhaus liegen aber fünf Segeberger weniger gegenüber dem Vortag. Es sind noch 41 Segeberger, sechs von ihnen auf einer Intensivstation (-1). In häuslicher Quarantäne sind derzeit 1708 Menschen.

Insgesamt wurde das Coronavirus bisher bei 3814 Menschen im Kreis nachgewiesen, 3060 Segeberger gelten als nicht mehr ansteckend und genesen

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.2.2021

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist wieder gesunken im Kreis Segeberg. 34 meldet der Infektionsschutz am Mittwoch. Darunter seien auch zwölf Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter, so Kreissprecherin Sabrina Müller.

Die 7-Tages-Inzidenz im Kreis sinkt ebenfalls und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nun bei 80,1 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Allerdings gibt es erneut einen Todesfall, auch die Zahl der aktuell Infizierten liegt weiter über 600. Gestorben ist eine 80-jährige Frau nach einer Corona-Infektion, meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch. Sie hatte keinen Bezug zu einem Pflegeheim. Somit steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19 im Kreis auf 109.

Aktuell infiziert sind außerdem 619 Menschen im Kreis, sieben mehr als am Vortag. Im Krankenhaus werden 46 Erkrankte versorgt (-5), noch immer liegen sieben von ihnen auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich außerdem 1676 Segeberger.

Seit Pandemiebeginn haben sich 3788 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt, 3060 haben die Infektion überstanden (+26)

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.2.2021

Den inzwischen 13. Todesfall verzeichnet das Pflegeheim Haus Goldenbek in Pronstorf. Verstorben ist dort ein 86-jähriger Bewohner. Geimpft war in dem Heim zur Zeit des Ausbruches Anfang Januar noch kein Bewohner.

Zumindest eine erste Impfung hatten viele Bewohner im Haus Itzstedt und in der Seniorenresidenz in Großenaspe erhalten, als wenige Tage später das Virus ausgebrochen war. Ein voller Schutz soll erst nach der zweiten Impfdosis eintreten, ein geringer Schutz ist nach der ersten Spritze möglich.

Trotzdem kam es auch dort zu Todesfällen nach einer Corona-Infektion. In Großenaspe starb nun eine 89-Jährige, es ist der dritte Todesfall, in Itzstedt verstarb zudem eine 91-jährige Frau. Sie ist das vierte Opfer des Corona-Ausbruchs in der Einrichtung. Insgesamt sind im Kreis nun 108 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Insgesamt sind derzeit im Kreis Segeberg 612 Menschen (+16 zum Vortag) mit dem Virus infiziert – 30 Segeberger wurden seit Montag positiv getestet. 51 Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden (+1), davon weiterhin sieben auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich außerdem 1841 Segeberger, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten.

Seit Pandemiebegin vor fast einem Jahr wurden im Kreis 3754 Corona-Infektionen im Labor nachgewiesen. 3034 Betroffene gelten inzwischen als genesen, sind nicht mehr ansteckend. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI unverändert bei 92,7.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.2.2021

Vier Bewohner in Segeberger Altenheimen sind verstorben über das Wochenende. Zwei weitere Todesfälle hat es im Haus Goldenbek gegeben, dort sind ein 75 Jahre alter Mann und eine 95-jährige Bewohnerin gestorben nach einer Covid-19-Erkrankung. In der Pflegeeinrichtung in Pronstorf sind inzwischen zwölf Senioren verstorben nach einem Corona-Ausbruch.

Außerdem ist eine 89-Jährige aus dem Altenpflegeheim Bergheim in Boostedt sowie eine 93 Jahre alte Bewohnerin aus der Seniorenresidenz Großenaspe gestorben. In beiden Einrichtungen ist es der zweite Todesfall nach einem Corona-Ausbruch. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 105.

Über das Wochenende wurde bei 49 Menschen kreisweit das Coronavirus neu nachgewiesen, 25 von ihnen waren Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen. Derzeit als infiziert gelten 596 Menschen – und damit 18 mehr als am Freitag.

50 von ihnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, neun mehr gegenüber Freitag. Sieben werden intensivmedizinisch betreut (+1). Unter Beobachtung in Quarantäne befinden sich derzeit 1799 Menschen im Kreis. Die Wocheninzidenz sinkt wieder unter 100 auf 92,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Seit Pandemiebeginn haben sich 3724 Segeberger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 3024 gelten als genesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.1.2021

Zwei weitere Senioren aus Pflegeheimen sind an einer Corona-Infektion gestorben. Damit gibt es im Kreis nun mehr als 100 Tote in Verbindung mit Covid-19.

In der Seniorenresidenz Großenaspe ist ein 86-jähriger Mann verstorben, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Freitagnachmittag mit. Vor einer Woche waren in dem Heim die ersten Corona-Fälle aufgetreten. 17 Menschen, davon 14 Bewohner der Einrichtung wurden positiv getestet.

Außerdem verstarb eine 86-jährige Bewohnerin aus dem Altenpflegeheim Bergheim in Boostedt, auch dort waren vor knapp einer Woche das Virus ausgebrochen, 13 Bewohner und drei Mitarbeiter haben sich infiziert. Damit sind im Kreis Segeberg seit Pandemiebeginn 101 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, mindestens die Hälfte davon in Alten- und Pflegeheimen.

Derzeit nachwiesen mit Corona infiziert sind im Kreis unverändert 578 Menschen, 24 neue Infektionen wurden seit dem Vortag gemeldet. 41 Segeberger werden im Krankenhaus behandelt, davon sechs auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1798 Menschen.

Seit Pandemiebeginn vor fast einem Jahr haben sich kreisweit 3675 Menschen angesteckt, 2996 von ihnen gelten wieder als genesen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI bei 104,6.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.1.2021

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Heimen ist die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Segeberg wieder dreistellig. Das Robert-Koch-Institut gibt sie am Donnerstag mit 108,6 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Der aktuell dritthöchste Wert in Schleswig-Holstein nach Pinneberg (191,1) und Lübeck (152,4).

Lesen Sie auch:Sieben Pflegeheime im Kreis Segeberg sind derzeit von Corona-Ausbrüchen betroffen

32 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg von Mittwoch auf Donnerstag. 13 Infizierte seien Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten, teilt Sprecherin Sabrina Müller mit.

Aktuell infiziert gelten 578 Segeberger, das sind 32 mehr als am Vortag. Weiterhin 40 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, sechs auf einer Intensivstation (-1). Unter Beobachtung in häuslicher Quarantäne befinden sich 1813 Personen, 133 mehr zum Vortag.

Seit Pandemiebeginn haben sich 3651 Segeberger nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, 2974 von ihnen gelten wieder als genesen. 99 Menschen sind bisher verstorben, das sind 2,7 Prozent der bekannten Infizierten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.1.2021.

Nach mehreren Ausbrüchen in Pflegeheimen steigt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Segeberg wieder stark an. 114 neue Coronafälle wurden seit Dienstag im Labor nachgewiesen. 73 von ihnen waren Kontaktpersonen zu bereits positiv Getesteten, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwoch mit.

Außerdem ist erneut ein Mensch im Kreis nach einer Covid-Erkrankung verstorben.Der Mann wurde 72 Jahre alt. Er hatte nach Kreisangaben keinen Bezug zu einem Pflegeheim. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 auf 99.

Derzeit sind 546 Menschen im Kreis nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert, 14 mehr als am Vortag. 40 Segeberger werden deshalb in einer Klinik behandelt, zwei weniger als am Dienstag. Sieben von ihnen liegen auf einer Intensivstation (-1). Unter Beobachtung in häuslicher Quarantäne befinden sich 1680 Menschen (-52).

Insgesamt wurden inzwischen 3619 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2974 gelten wieder als genesen (+99).

Die Inzidenz steigt wieder, das Robert-Koch-Institut weist sie mit 83,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Kreis binnen einer Woche aus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.1.2021

Schon wieder gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Altenpflegeheim im Kreis Segeberg. Dieses Mal ist die Seniorenresidzenz Großenaspe betroffen. 14 Bewohner und drei Mitarbeiter sind nach Kreisangaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung steht unter Quarantäne.

Auch im Haus Itzstedt und im Haus Goldenbek (Pronstorf) hat es Corona-Ausbrüche gegeben. Dort sind in der Folge erneut zwei Seniorinnen gestorben, eine 76-Jährige in Itzstedt und eine 83-Jährige in Pronstorf. Damit sind inzwischen 98 Segeberger im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben.

Gestiegen ist die Zahl der aktuell Infizierten. 52 neue Fälle gab es seit Montag, damit sind derzeit 532 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. Im Krankenhaus werden derzeit 42 Menschen behandelt (minus vier zum Vortag), auf der Intensivstation werden davon acht versorgt (-1). In häuslicher Quarantäne sind derzeit 1732 Personen (+193).

Seit Pandemiebeginn wurden 3505 Corona-Infektionen im Kreis Segeberg nachgewiesen. 2875 Segeberger gelten wieder als genesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.1.2021

Im Seniorenzentrum "Lühmann-Park" wurde das Corona-Virus bei 14 Bewohnern und fünf Mitarbeitern nachgewiesen. Eine der Infizierten, eine 87-Jährige, verstarb am Sonnabend nach Kreisangaben.

Insgesamt gab es am Wochenende acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Vier davon in Pflegeeinrichtungen. Im Haus Itzstedt verstarben eine 86-Jährige und ein 81-Jähriger. Einen neunten Todesfall gibt es im Haus Goldenbek in Pronstorf. Dort starb eine 89-Jährige.

Drei weitere Männer (77, 83 und 84 Jahre alt) sowie eine 70-jährige Frau aus dem Kreis verstarben am Wochenende nach einer Covid-19-Erkrankung. Sie hatten keinen Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim.

Derzeit sind 482 Segeberger mit dem Corona-Virus infiziert (+ 21 gegenüber Freitag). 46 Menschen werden im Krankenhaus behandelt (+2), neun intensivmedizinisch.

Seit Freitag wurden 72 neue Corona-Infektionen im Labor nachgewiesen, 40 am Sonnabend, 23 am Sonntag, neun am Montag. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 70,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. 1539 Segeberger sind derzeit in Quarantäne (+336)

Insgesamt gab es damit im Kreis Segeberg bisher 3453 nachgewiesene Corona-Infektionen. 2875 Menschen (+43) gelten als wieder genesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.1.2021

Es ist der achte Todesfall im Haus Goldenbek, heute meldet der Kreis Segeberg den Tod einer 92-Jährigen. Außerdem sei ein Mann ohne Bezug zu einem Pflegeheim verstorben nach einer Corona-Infektion. Er wurde 82 Jahre alt. Damit sind seit Pandemiebeginn 88 Menschen verstorben.

Trotz sinkender Neuinfektionen im Kreis - 28 sind es seit Donnertag dazugekommen - bleibt die Zahl der Covid-Patienten hoch. 44 werden derzeit in einer Klinik versorgt, drei mehr gegenüber dem Vortag. Auf einer Intensivstation sind nun neun Segeberger (plus 1).

Gesunken ist die Zahl der aktuell Infizierten. Derzeit sind es 461 Segeberger (minus 37). In häuslicher Isolation sind zudem 1203 Menschen (minus 107).

Insgesamt wurden bisher 3381 Corona-Fälle labordiagnostisch nachgewiesen. Als genesen gelten 2832 Menschen (plus 63). Die Inzidenz im Kreis sinkt auf 68,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.1.2021

Das Haus Goldenbek in Pronstorf beklagt nach einem Corona-Ausbruch den siebten Todesfall. Verstorben ist eine 72-jährige Bewohnerin der Altenpflegeeinrichtung, teilt der Kreis mit. Außerdem ist eine weitere 72-Jährige nach einer Corona-Infektion verstorben. Sie hatte nicht in einem Pflegeheim gelebt. Damit gibt es nun 86 Verstorbene in Verbindung mit Corona im Kreis Segeberg.

Nach 34 neuen im Labor bestätigten Corona-Infektionen seit Mittwoch, gibt es kreisweit aktuell 498 Infizierte (plus 30). 41 Segeberger werden derzeit in einer Klinik behandelt, drei mehr als am Vortag. Weiterhin müssen acht intensivmedizinisch behandelt werden.

Außerdem befinden sich derzeit 1310 Menschen in häuslicher Quarantäne (plus 159). Sie hatten Kontakt zu Infizierten.

Seit Ende November helfen Bundeswehrsoldaten beim Infektionsschutz, um Kontaktpersonen ausfindig zu machen, und Infektionsketten zu brechen. Ihr Einsatz wurde erneut verlängert und sogar ausgeweitet. Im Moment seien 14 Soldaten im Infektionsschutz aktiv, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage. Sie werden bis mindestens 19. Februar beim Kreis aushelfen.

„Der Einsatz der Soldaten hat sich sehr bewährt“, sagt Müller. „Nicht zuletzt durch deren Unterstützung gelang und gelingt es uns, auch bei hohen Inzidenzwerten eingehende Meldungen tagesaktuell abzuarbeiten.“ So würden Infektionsketten kurzfristig unterbrochen.

Die Inzidenz im Kreis hatte zeitweise bei mehr als 100 Fällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Inzwischen liegt dieser laut Robert-Koch-Institut bei 72,2. Gesenkt werden soll der Wert aber auf unter 50.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Kreis nachweislich 3353 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon als genesen gelten 2769.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.1.2021

Erneut sind drei Menschen an Covid-19 gestorben im Kreis Segeberg, zwei Menschen waren Bewohner aus Pflegeheimen, in denen es zu Corona-Ausbrüchen gekommen war. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf 84 im Kreisgebiet.

Betroffen ist nach Kreisangaben ein 60-jähriger Bewohner aus dem „Haus Ilse“ in Norderstedt. In der Pflegeeinrichtung sind damit zwölf Bewohner gestorben nach einer Corona-Infektion. Auch im „Haus Goldenbek“ in Pronstorf hat es einen weiteren Todesfall gegeben: eine 77-Jährige ist dort an Corona verstorben. Es ist der sechste Fall in der Einrichtung. Zudem ist eine 84 Jahre alte Frau ohne Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim verstorben.

Derzeit sind 468 Menschen im Kreis mit Corona infiziert, und damit 70 weniger als noch am Vortag. In einer Klinik werden nach Kreisangaben derzeit 38 Segeberger behandelt (minus 4). Unverändert ist die Zahl der Intensivpatienten mit acht.

Seit Dienstag gab es 28 im Labor bestätigte Neuinfektionen, darunter auch sieben Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf nun 76,1 neu Infizierte auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1151 Segeberger – 231 weniger als am Vortag.

Seit Pandemiebeginn haben sich 3319 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, als genesen gelten 2767 (plus 95).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.1.2021

Betroffen ist wieder das Alten- und Pflegeheim „Haus Goldenbek“. Im Haus Goldenbek in Pronstorf sind inzwischen fünf Menschen an Covid-19 verstorben. Zuletzt eine 82-jährige Bewohnerin, außerdem ein 69-Jähriger.

Der dritte Tote in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung wurde 85 Jahre alt. Er hatte nach Kreisangaben keinen Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim. Insgesamt sind nun 81 Segeberger in Verbindung mit einer Corona-Infektions verstorben.

Derzeit sind im Kreis Segeberg 538 Personen nachweislich mit Corona infiziert, 14 mehr als am Vortag. 42 Menschen werden im Krankenhaus behandelt (minus 6), davon acht auf einer Intensivstation (plus 2). In Quarantäne befinden sich derzeit 1382 Segeberger.

Am Dienstag meldete der Kreis insgesamt 24 neue Corona-Infektionen, darunter eine Kontaktperson eines bereits positiv Getesteten. Insgesamt gab es damit seit Pandemiebeginn 3291 Infektionen im Kreis Segeberg. Als genesen gelten inzwischen 2672 Segeberger, drei mehr als am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.1.2021

Im Haus Ilse in Norderstedt ist der elfte Bewohner gestorben. Er war 70 Jahre alt. Vier der elf Verstorbenen dort hatten Corona-Symptome, ohne dass ein Erregernachweis vorgelegen hatte. Ein weiterer Mann (80) ohne Bezug zu einem Heim ist über das Wochenende ebenfalls der Erkrankung Covid-19 erlegen.

Mit den 78 neuen Fällen kletterte die Zahl der Infizierten auf 3271, nachdem der Kreis seine Daten bereinigt hat. 32 Positivbefunde hatte es am Sonnabend gegeben, 27 am Sonntag und 19 am Montag. Darunter waren viele aus dem Altenheim Itzstedt.

Wieder genesen sind 2669 Menschen. Damit sind derzeit 524 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert (plus neun zu Freitag). 48 Menschen werden in einer Klinik versorgt (unverändert), sechs auf einer Intensivstation (plus eins). In häuslicher Quarantäne sind 1337 Menschen (plus 56). Sie verlassen hatten bislang 8041 Menschen. Die Inzidenz liegt bei 77,6 (74), also die Summe aller Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.1.2021

43 Neuinfektionen meldete der Kreis am Freitagnachmittag. Die Zahl kletterte auf insgesamt 3184. Eine 80-jährige Frau ist der Erkrankung Covid-19 erlegen, der 76. Corona-Todesfall. Genesen sind mittlerweile 2593.

Damit sind derzeit 515 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (minus 56 zu Donnerstag). 48 von ihnen werden in Kliniken versorgt (minus eins), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert).

In häuslicher Quarantäne halten sich 1281 Menschen auf (minus 139). 7973 haben sie bereits hinter sich.

Probleme bereitet die Impfstoffversorgung. Der Kreis teilte am Freitag mit, dass das Impfzentrum in Norderstedt erst einmal nicht wie geplant am 1. Februar loslegt. Auch das Impfzentrum in Wahlstedt bleibt erst mal dicht. Neue Termine gebe es noch nicht.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.1.2021

Im Kreis Segeberg wurden am Donnerstag 37 neue Infektionen nachgewiesen. Damit sind mittlerweile 3141 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt worden. Die Inzidenz, also alle Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner, sank von 86,6 auf 73,6.

Neue Tote meldete der Kreis nicht. Bislang sind es 75. Wieder genesen sind 2495 Menschen (plus drei zu Mittwoch). Aktuell sind 571 Segeberger mit dem Virus infiziert (plus 34). 49 werden in Kliniken versorgt (plus vier), fünf auf einer Intensivstation (plus eins).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1420 Segeberger (plus 40). Sie verlassen können haben bislang 7802.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.1.2021

Verstorben ist eine 83-jährige Bewohnerin des Heims in Goldenbek, teilte der Kreis Segeberg am Mittwochnachmittag mit. Sie ist kreisweit mittlerweile das 75. Todesopfer mit der Erkrankung Covid-19. Das Virus hatte vor allem in Altenheimen gewütet. Nur neun der 75 Verstorbenen waren jünger als 70 Jahre alt gewesen.

Seit Beginn der Epidemie im Kreis Segeberg Ende Februar 2020 haben sich 3104 Menschen (plus 31 zum Vortag) mit dem Coronavirus angesteckt. Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 2492 (plus 57).

Damit gelten derzeit 537 Segeberger (minus 27) als infiziert. 45 Menschen (plus drei) müssen in Kliniken versorgt werden. Davon liegen vier (unverändert) auf einer Intensivstation.

Die Inzidenz sinkt deutlich. Sie misst die Zahl aller Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, auf 100 000 Einwohner bezogen. Am vergangenen Freitag hatte sie noch bei rund 130 gelegen. Seitdem sinkt sie, auf nunmehr 86,6 (Vortag: 95,2).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1380 Segeberger (minus 117). Die Quarantäne verlassen durften bislang 7799.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.1.2021

Den Kampf gegen das Coronavirus verlor eine 69-jährige Frau aus dem Pflegeheim Haus Goldenbek (Pronstorf). Es war bereits der dritte Todesfall dort. Auch ein Mann (77) aus dem Pflegeheim Haus Ilse in Norderstedt erlag der Krankheit. Dort waren in den Tagen zuvor bereits fünf Bewohner nachweislich am Coronavirus gestorben, vier weitere mit Symptomen, ohne dass ein Erregernachweis vorgelegen hatte.

Ein weiterer 77-jähriger Mann starb, ohne Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim. Er ist das 74. Opfer.

Kreisweit hat es von Montag bis Dienstag 33 Corona-Neuinfektionen gegeben, die durch einen PCR-Test nachgewiesen sind. Neun der 33 Betroffenen sind in Kontakt gewesen mit Menschen, die bereits positiv getestet waren.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Epidemie 3073 Menschen infiziert. Die Zahl beinhaltet einige Datenbereinigungen, etwa weil Fälle doppelt erfasst worden oder andere Gesundheitsämter zuständig waren.

Die Inzidenz, also die Summe aller Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, sank von 100,7 auf 95,2. Der Wert entfernt sich also von der Zahl 200, ab der die 15-Kilometer-Regel greifen könnte.

2435 Segeberger sind genesen. Damit sind aktuell 564 Menschen infiziert (plus 15 zu Vortag). 42 liegen in Kliniken (minus 3), darunter vier auf Intensivstationen (minus eins). In häuslicher Quarantäne sind 1497 (plus 78).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.1.2021

Zwei der Verstorbenen waren Bewohner im Pflegeheim Haus Goldenbek in Pronstorf, ein Mann (82) und eine Frau (73). Dort ist nach einem Ausbruch die Hälfte der Bewohner infiziert, mehrere wurden wegen schwerer Symptome vergangene Woche ins Krankenhaus gebracht. Außerdem starb ein 83-Jähriger ohne Bezug zu einem Altenheim. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen nach einer Corona-Erkrankung auf 71.

Derzeit sind kreisweit 549 Segeberger mit Corona infiziert (Freitag: 574). Über das Wochenende wurden 51 neue Fälle im Labor bestätigt. 27 Betroffene sind Kontaktpersonen von bekannten Fällen, die bereits in Quarantäne waren.

Die Zahl derjenigen Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, bleibt nahezu konstant bei 45 – am Freitag waren es 47 gewesen. Fünf von ihnen werden auf der Intensivstation versorgt (Freitag: 7).

Seit Ausbruch der Pandemie im Kreis wurden 3055 Corona-Infektionen im Labor bestätigt, teilt der Kreis mit. Nach einem Berechnungsfehler in der Datenbank musste die Zahl erneut korrigiert werden. Als genesen gelten inzwischen 2435 (+133). Außerdem befinden sich 1419 Segeberger nach Kontakt mit Corona-Infizierten in häuslicher Quarantäne – am Freitag waren es 276 mehr gewesen.

Die 7-Tages-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut am Montag mit 100,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Ende vergangener Woche lag die Inzidenz bei 130 – und war damit der am stärksten betroffene Kreis in ganz Schleswig-Holstein. Inzwischen haben die Kreise Pinneberg (161,3), Stormarn (123,7), Herzogtum Lauenburg (119,2) und die Stadt Lübeck (114,5) wieder höhere Fallzahlen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.1.2021

Im Pflegeheim Haus Ilse in Norderstedt sind eine Frau (92) und ein Mann (82) verstorben. Sieben weitere Bewohner im Haus Ilse waren zuvor mit gestorben, teils nachweislich mit Corona, teils mit für Corona typischen Symptomen.

Außerdem traf es am Freitag eine 66-jährige Frau, die in keinem Zusammenhang mit einem Alten- und Pflegeheim steht. Die Zahl der Corona-Toten ist damit auf 68 gestiegen.

40 Neuinfektionen waren bis Freitagnachmittag gezählt worden. Es sind aktuell 574 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist der bislang höchste Wert sei Beginn der Epidemie im Kreis Segeberg Ende Februar. 47 Menschen werden in Kliniken versorgt.

Außerdem liegt der Kreis Segeberg mittlerweile an der Spitze in Schleswig-Holstein bei der sogenannten Inzidenz. Dies ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, pro 100.000 Einwohner gerechnet. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurde für Segeberg ein Wert von 130,6 ermittelt.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.1.2021

In der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt gibt es weitere Coronafälle. Nach einem Wohngebäude steht nun auch die Ankunftsisolation mit 60 Bewohnern unter Quarantäne. Hier wurden neun neue Coronafälle nachgewiesen. Vorerst werden keine neu aufgenommen Flüchtlinge mehr nach Boostedt verlegt.

Kreisweit wurden am Donnerstag 45 neue Coronainfektionen nachgewiesen, darunter 19 Kontaktpersonen bekannter Infektionsfälle. Seit Pandemiebeginn gibt es damit im Kreis 2904 Coronainfektionen. Als genesen gelten 2302 Segeberger.

Derzeit infiziert sind 537 Menschen, 35 mehr als am Vortag. 47 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, davon acht auf einer Intensivstation. Zwei weitere Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, dabei handelt es sich nach Kreisangaben um zwei Frauen, 77 und 81 Jahre alt.

Sie waren Bewohnerinnen im Pflegeheim "Haus Ilse" in Norderstedt gewesen. Dort war vergangene Woche das Coronavirus ausgebrochen, 59 Bewohner und 21 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit Covid-19 im Kreis auf 65.

Die Inzidenz im Kreis Segeberg steigt weiter, das RKI gibt sie mit 127,4 an, am Vortag lag sie bei 116,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In Quarantäne sind derzeit 1591 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.1.2021

Weitere Informationen zum Fall in Goldenbek lagen dem Kreis abends nicht vor. Der Infektionsschutz ermittle, sagte Sprecherin Sabrina Müller. Im "Haus Goldenbek" hatten sich bereits im April zwei Mitarbeiter und eine 90-jährige Bewohnerin mit dem Coronavirus angesteckt. Sie hatten die Phase ohne Symptome überstanden. Alle 46 Bewohner und 41 Mitarbeiter waren negativ getestet worden.

Mittlerweile haben sich seit Beginn der Epidemie 2859 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. Das ist rechnerisch jeder hundertste Bewohner im Kreisgebiet. Wieder als genesen gelten 2294 Menschen. 63 Menschen waren an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Aktuell sind 502 Personen mit Corona infiziert (plus acht).

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1605 Personen (plus 165), wieder aus dieser entlassen sind 7188. 47 Personen werden in einer Klinik versorgt (plus sechs), davon acht auf einer Intensivstation (plus drei).

Die Inzidenz ist auf 116,5 gestiegen (Vortag: 114,7). Sie zeigt an, wie viele Menschen sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben. Ziel der Politik ist ein Wert unter 50, um alle Kontakte nachverfolgen zu können. Unterdessen sind hunderte Klinikmitarbeiter geimpft worden.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.1.2021

Das Coronavirus greift in der gerontopsychiatrische Pflegeeinrichtung "Haus Ilse" in Norderstedt weiter um sich. Diese bietet spezielle Betreuung für Menschen mit Demenz an. Eine 88-jährige Bewohnerin ist dort gestorben. Weiterhin 59 Bewohner gelten derzeit als infiziert. 29 Mitarbeiter sind angesteckt, acht mehr als am Montag. Das teilte Kreispressesprecherin Sabrina Müller am Dienstag mit.

In der vergangenen Woche waren erste positive Testergebnisse bekannt geworden, daraufhin alle 62 Bewohner und Bewohnerinnen sowie der Großteil der insgesamt 81 Mitarbeiter am Neujahrstag getestet worden. Bereits Ende vergangener Woche waren vier Menschen im "Haus Ilse" verstorben mit für Corona typischen Symptomen, aber ohne vorliegende Erregernachweise.

Ein weiterer 80-jähriger Mann ist seit Montagnachmittag verstorben. Er lebte nicht in einer Pflegeeinrichtung. Seit Beginn der Epidemie haben sich 2783 Segeberger mit dem Virus angesteckt. Das sind 54 mehr als am Montag. Zehn dieser 54 Menschen waren nachweislich Kontaktpersonen zu bereits Infizierten.

Aktuell gibt es 494 Segeberger mit akuter Infektion (minus 67 zu Montag, 4. Januar). 41 (plus zwei) von ihnen werden in Kliniken versorgt. Davon wiederum liegen fünf auf Intensivstationen (minus eins).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1440 Menschen (minus 134), aus dieser entlassen sind 7126. Die Inzidenz ist nahezu konstant bei 114,7. Sie sagt, wie viele Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner gezählt wurden.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.1.2021

231 neue Corona-Fälle meldet der Kreis Segeberg seit Silvester, darunter sind auch 126 Kontaktpersonen zu bekannten Fällen.

Allein 80 Fälle gehen auf einen Corona-Ausbruch im Norderstedter Pflegeheim "Haus Ilse" zurück, 59 Bewohner und 21 Mitarbeiter sind infiziert.

Auch in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt gab es am Wochenende einen Corona-Ausbruch. Hier sind 19 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes betroffen.

Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn auf 2729 im Kreis Segeberg. Als genesen gelten 2107 Menschen. Aktuell infiziert sind derzeit 561 Segeberger. 39 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, sechs auf der Intensivstation.

Zudem gab es sechs Todesfälle in Verbindung mit Covid-19, teilt der Kreis mit: drei Männer und drei Frauen zwischen 77 und 89 Jahren. Der 77-Jährige war laut Kreis Patient im Psychiatrischen Zentrum gewesen. Dort hat es auf einer Station im Rehabereich einen Corona-Ausbruch gegeben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 03.01.2021

Im neuen Jahr sind viele neue Corona-Fälle im Kreis Segeberg hinzugekommen. 104 neue Fälle wurden allein am Sonnabend, 2. Januar 2021, gemeldet. Am Neujahrstag waren es nur 19 Neuinfektionen kreisweit.

Die Zahl der Toten im Kreis Segeberg hat sich auf 57 erhöht. Nähere Angaben dazu sind noch nicht bekannt.

Der Inzidenzwert ist von 71,4 am 1. Januar auf 103,2 gestiegen. Nur die Kreise Stormarn (144,6) und Pinneberg (136,7) haben höhere Werte.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.12.2020

Drei weitere Todesfälle meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch. Dabei handelt es sich nach Kreisangaben um drei Bewohner des Psychiatrischen Zentrums in Rickling.

Dort hatte es über Weihnachten bereits zwei Todesfälle nach einem Corona-Ausbruch gegeben. Unter den Verstorbenen sind zwei Männer, 81 und 83 Jahre alt, sowie eine 59-jährige Frau. Damit steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19 im Kreis auf 55.

42 Neuinfektionen wurden seit Dienstag nachgewiesen, darunter bei 19 Kontaktpersonen von bekannten Infizierten. Derzeit sind 397 Segeberger mit dem Virus infiziert - 92 weniger als am Vortag. 39 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, sieben intensivmedizinisch. In Quarantäne befinden sich derzeit kreisweit 1233 Personen.

Seit Pandemiebeginn haben sich 2537 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert, als genesen gelten inzwischen 2085.

Am 4. Januar beginnen im Impfzentrum Kaltenkirchen die Corona-Impfungen - die Termine für die erste Woche sind ausgebucht. Eine Panne zum Start der Terminvergabe am Dienstag ist inzwischen behoben.

Die nächsten Infektionszahlen meldet der Kreis Segeberg erst wieder am 4. Januar.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.12.2020

Die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Segeberg sinkt auf 64,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Kurz vor Weihnachten hatte sie bei über 100 gelegen.

Allerdings steigt wieder die Zahl der Hospitalisierungen. 42 Segeberger werden derzeit im Krankenhaus behandelt, sieben mehr als am Vortag. Inzwischen müssen sieben Menschen intensivmedizinisch betreut werden - so viele wie nie zuvor gleichzeitig. Am Montag waren es noch zwei gewesen.

Lesen Sie auch:Segeberger Heime warten auf den Impfstart

Aktuell sind 489 Segeberger nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert, 55 waren in den letzten 24 Stunden dazugekommen. Seit Pandemiebeginn wurden nun 2492 Menschen im Kreis angesteckt. In Quarantäne befinden sich außerdem 1270 Menschen.

Bisher verstorben sind 52 Segebeger in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.12.2020

Seit Heiligabend gab es im Kreis Segeberg sieben weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion, teilt der Kreis am Montag mit. Unter den Verstorbenen sind auch zwei Bewohnerinnen des Psychiatrischen Zentrums in Rickling.

Sechs Verstorbene sind Frauen. Sie waren 53, 57, 75, 77, 85 und 90 Jahre alt. Außerdem ist ein 78-jähriger Mann an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung auf 52.

Insgesamt sind bisher 2444 Segeberger mit dem Coronavirus nachweislich infiziert worden - nach neuerlicher Datenbereinigung. Seit dem 24. Dezember wurden 83 neue Infektionen nachgewiesen, davon 33 bei Kontaktpersonen von zuvor Beroffenen.

Derzeit gelten 452 Menschen im Kreis als infiziert, 90 weniger als am Mittwoch, 23. Dezember. 35 Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt, fünf weniger als am Mittwoch. Zwei von ihnen werden auf einer Intensivstation betreut.

Isoliert in häuslicher Quarantäne sind derzeit 1364 Segeberger, inzwischen als genesen gelten 1940.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.12.2020

Im Rehabereich des Psychiatrischen Zentrum Rickling hat es einen Corona-Ausbruch gegeben, teilt der Kreis am Mittwoch mit. 20 Patienten und neun Mitarbeiter seien infiziert. Der betroffene Bereich steht unter Quarantäne. Nach Weihnachten soll es eine weitere Testung in der Einrichtung geben.

Insgesamt meldet der Kreis seit Dienstag 52 neue Corona-Infektionen. Seit Pandemiebeginn haben sich damit bisher nachweislich 2389 Segeberger mit dem Virus infiziert - die Zahl wurde um acht nach unten korrigiert nach einer erneuten Datenbereinigung.

Weiter stark ansteigend ist die Zahl der aktuell Infizierten. Sie liegt inzwischen bei 542, das sind 44 mehr als am Dienstag. 40 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon vier intensivmedizinisch (+1).

In häuslicher Quarantäne sind derzeit 1463 Segeberger, fast 200 mehr als am Vortag. Als genesen gelten bisher 1802 Menschen im Kreis, 45 sind in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.12.2020

105 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche - so hoch war die Inzidenz seit Pandemiebeginn noch nicht. Das Robert-Koch-Institut gibt die 7-Tage-Inzidenz derzeit mit 105,7 an für den Kreis Segeberg. Am Vortag lag sie noch bei knapp 94.

59 neu nachgewiesene Infektionen meldet der Kreis binnen eines Tages, darunter auch sieben Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Damit steigt die Gesamtzahl aller bisher Infizierten auf 2354. Davon genesen sind 1802 Menschen.

Stark steigt die Anzahl der aktuell Infizierten im Kreis. Es sind derzeit 498 Segeberger - ein weiterer Höchststand seit Pandemiebeginn. Am Vortag waren es noch 440 gewesen.

41 Menschen im Kreis werden derzeit im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Unter Beobachtung in häuslicher Quarantäne sind zudem 1343 Personen, am Montag waren es 1271. Verstorben sind bisher 45 Segeberger in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.12.2020

Ein 65-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau sind in den vergangenen drei Tagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Sie haben keinen Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim, teilte der Kreis Segeberg am Montag mit.

Über das Wochenende sind 97 neue Coronafälle bekannt geworden: 42 am Sonnabend, 18 am Sonntag und 37 am Montag. 30 aller neu Infizierten waren in engem Kontakt zu positiv Getesteten gewesen. Seit Beginn der Epidemie Ende Februar haben sich 2286 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 1801 Menschen (Freitag: 1732). Derzeit sind 440 Menschen infiziert (Freitag: 414). 41 von ihnen, also rund jeder Zehnte, werden in Kliniken versorgt (Freitag: 36). Vier von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt (Freitag: 2).

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1271 Segeberger (Freitag: 1188). Aus der Quarantäne entlassen wurden bislang 6519. Die Inzidenz ist innerhalb der vergangenen drei Tage stark gestiegen. Sie gibt die Zahl der neu Infizierten innerhalb von sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner an. Die Inzidenz im Kreis Segeberg kletterte von 78,7 am Freitag auf 94,2 am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.12.2020

Das Altenheim Haus zum Steertpogg in Norderstedt ist erneut schwer getroffen worden von der Coronakrise. Eine 94-jährige Bewohnerin ist an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Das teilte der Kreis am Freitag mit. In dem Heim waren zuvor schon 15 Menschen wegen des Coronavirus ums Leben gekommen.

Es gibt keinen neuen Ausbruch in dem Altenheim nach der Krise im Oktober und November. Die Frau hatte sich bei dem ersten Ausbruch infiziert und lag seither im Krankenhaus. Nun ist sie gestorben. Sie ist der 43. Corona-Todesfall im Kreis Segeberg bislang.

Es gab den bislang dritthöchsten Anstieg, der an einem Tag gemeldet worden ist seit Beginn der Epidemie im Februar. Kreisweit hat es seit Donnerstagnachmittag 77 nachgewiesene COVID-19-Neuinfektionen gegeben, darunter waren 36 Kontaktpersonen. Sie waren also eng mit Positivfällen in Verbindung gewesen.

Aktuell sind 414 Personen mit Corona infiziert (plus 1 zu Vortag). 36 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon zwei auf der Intensivstation (unverändert zum Vortag). Seit Februar haben sich 2189 Segeberger infiziert. Wieder als genesen, also nicht mehr infektiös, gelten 1732 Menschen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1188 Personen (minus 211 zum Vortag), wieder aus dieser entlassen sind 6310. Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenz stieg von 73,2 auf 78,7. So hoch ist die Zahl aller Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Unter anderem ab 35, 50 und 70 gelten Warnwerte, werden Beschränkungen erlassen.

Der Kreis hat die Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vom 30. November bis zunächst einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021, verlängert. Damit gilt die Maskenpflicht unverändert weiterhin in Bahnhöfen des Kreises, an Haltestellen im Innenstadtbereich in Bad Bramstedt, in der Fußgängerzone in Bad Segeberg sowie auf den Holstenplatz in Kaltenkirchen jeweils montags bis sonnabends von 6 bis 18 Uhr.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.12.2020

Es ist ein neuer Höchststand: Noch nie gab es im Kreis Segeberg so viele akut Infizierte. 413 Personen sind kreisweit aktuell Corona-positiv getestet. 41 mehr als am Vortag. Der Kreis hatte am Donnerstag 39 weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

36 Infizierte werden derzeit im Krankenhaus behandelt (plus 3), weiterhin zwei auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich zudem 1399 Menschen - 46 mehr als am Mittwoch.

Seit Pandemiebeginn gab es im Kreis nun 2112 im Labor bestätigte Corona-Infizierte. Davon genesen sind 1657 Segeberger nach einer Datenbereinigung beim Kreis. Einige Personen waren demnach zuvor doppelt gezählt worden.

Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit Covid-19 liegt unverändert bei 42.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.12.2020

36 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch, darunter zehn Kontaktpersonen zu bekannten Infizierten. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis seit Februar auf 2073.

Aktuell infiziert sind derzeit 372 Menschen im Kreis, 36 mehr als am Dienstag. 33 Segeberger werden weiterhin in einer Klinik versorgt, davon zwei intensivmedizinisch.

Als genesen gelten inzwischen 1659 Menschen im Kreis. Unter Beobachtung in Quarantäne befinden sich 1353 Segeberger, 142 mehr im Vergleich zum Vortag.

Verstorben sind bisher 42 Menschen im Kreis in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.12.2020

Ein 75-jähriger Mann ist an der Covid-19-Erkrankung gestorben. Nähere Angaben zu dem Verstorbenen machte der Kreis Segeberg am Dienstag nicht. Er ist bereits das 42. Todesopfer der Pandemie.

Unter den 46 neu Infizierten sind 14, die Kontaktpersonen zu bereits bekannten Positivfällen waren. Seit Februar haben sich damit 2037 Segeberger angesteckt.

Wieder als genesen, also nicht mehr infektiös, gelten 1659 Menschen. Aktuell sind 336 Personen mit Corona infiziert. Das sind 45 mehr als am Montag. 33 Menschen werden in einer Klinik versorgt, davon zwei auf der Intensivstation (plus 1).

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1211 Personen (plus 114), wieder aus dieser entlassen sind 5998.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.12.2020

Am Wochenende hat der Kreis Segeberg die Inzidenz von über 70 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten, es gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen.

58 neue Corona-Fälle wurden über das Wochenende im Labor nachgewiesen, teilt der Kreis am Montag mit. 31 am Sonnabend, 17 am Sonntag, zehn am Montag. In 16 Fällen handelte es sich um Kontaktpersonen zu bekannten Infizierten.

Damit steigt die Zahl aller bekannten Infektionen im Kreis auf 1991. Davon genesen sind 1659, das sind 88 mehr als am Freitag.

Aktuell erkrankt sind noch 291 Segeberger, 30 weniger als am Freitag. 33 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, einer intensivmedizinisch. Isoliert in Quarantäne sind derzeit 1097 Segeberger, am Freitag waren es noch 1333.

Verstorben sind insgesamt 41 Segeberger in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.12.2020

Die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19 im Kreis Segeberg erhöht sich auf 41. Verstorben sind nach Kreisangaben eine 90-jährige Frau und ein 75 Jahre alter Mann. Er hatte in der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt gelebt, in der das Virus ausgebrochen war.

Kreisweit wurden seit Donnerstag 41 neue Corona-Infektionen nachgewiesen, darunter 12 Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Die Zahl aller Infektionen steigt damit auf 1933, davon genesen sind 1571 Segeberger.

Aktuell infiziert sind 321 Menschen im Kreis, 16 weniger als am Donnerstag. Im Krankenhaus werden davon 29 Personen versorgt, drei weniger als am Vortag. Auf der Intensivstation wird ein Erkrankter behandelt.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1.333 Personen, 57 weniger als am Vortag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.12.2020

32 Corona-Patienten aus dem Kreis Segeberg müssen in einer Klinik behandelt werden. Am Vortag waren es noch 25 Menschen gewesen. Von ihnen werden weiterhin zwei Menschen intensivmedizinisch betreut.

23 neue Coronainfektionen wurden zudem seit Mittwoch diagnostiziert. Darunter sind nach Kreisangaben auch vier Kontaktpersonen zu bekannten Fällen.

Damit steigt die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Corona-Infektionen auf nun 1892 seit Februar. Als genesen gelten davon 1516 Segeberger. Derzeit infiziert sind kreisweit 337 Personen, 23 mehr zum Vortag. In Quarantäne isoliert sind aktuell zudem 1390 Segeberger.

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 39.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.12.2020

Wieder sind zwei Segeberger in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer. Sie wurden 81 und 84 Jahre alt, teilt der Kreis am Mittwoch mit. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Corona auf 39.

Derzeit sind 314 Personen im Kreis mit Corona infiziert, 12 mehr als am Vortag. 25 davon werden im Krankenhaus behandelt, am Dienstag waren es 29 gewesen. Auf der Intensivstation gibt es nach wie vor zwei Covid-Patienten im Kreis.

Am Mittwoch hat der Kreis zudem 37 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Gesamtzahl aller Infizierten im Kreis liegt damit nun bei 1869. Davon als genesen gelten 1516 Menschen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich zudem 1262 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.12.2020

Binnen 24 Stunden wurden im Kreis Segeberg 26 neue Corona-Infektionen diagnostiziert. Damit steigt die Gesamtzahl aller Coronafälle im Kreis seit Februar auf 1832.

Überstanden haben die Erkrankung bisher 1493 Segeberger. Verstorben sind bisher 37 Menschen im Kreis im Zusammenhang mit Covid-19.

Aktuell infiziert sind 302 Menschen, 33 weniger als noch am Vortag. Allerdings müssen inzwischen 29 Segeberger in einer Klinik behandelt werden, drei mehr gegenüber Montag. Weiterhin müssen zwei Menschen intensivmedizinisch betreut werden.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1444 Personen, 16 mehr als am Vortag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.12.2020

Bei den zwei zuletzt Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller am Montag mit. Sie waren 57 und 90 Jahre alt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis Segeberg auf 37.

Seit Freitag sind im Kreis 65 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. 36 am Sonnabend, 24 am Sonntag, fünf am Montag. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1806. Aktuell infiziert sind 335 Segeberger, das sind 59 mehr als am Freitag.

Stark gestiegen ist die Anzahl derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Am Freitag waren es 13, heute sind es bereits 26, davon zwei auf der Intensivstation.

In Quarantäne isoliert sind zudem 1428 Menschen aus dem Kreis, 108 mehr als noch am Freitag. 1434 Segeberger haben die Infektion bisher überstanden.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.12.2020

Die Zeichen stehen offenbar auf Entspannung: Mit 21 Neuinfektionen am Freitag meldete der Kreis verglichen mit den Vortagen wenige. 1741 Segeberger haben sich bislang angesteckt, 35 waren gestorben, 1430 sind wieder genesen.

Damit sind aktuell 276 Bürger infiziert. Das sind 42 weniger als am Donnerstag. Weiterhin sind 13 Erkrankte in Kliniken, darunter zwei auf einer Intensivstation.

Die Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 52,7 auf 43,3 gesunken. Allerdings ist dies ein Wert unter Vorbehalt. Wegen eines technischen Übertragungsfehlers waren offenbar dem RKI am Donnerstag vom Kreis keine Daten übermittelt worden, gingen also mit Null in die Statistik ein. Es hatte 29 neue Fälle gegeben.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1320 Segeberger, 132 weniger als am Donnerstag. Entlassen hieraus sind 5032. Die nächsten Zahlen gibt der Kreis erst wieder am Montag heraus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.12.2020

29 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Donnerstagnachmittag, darunter sechs Menschen, die als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne waren. Die Inzidenz auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sinkt weiter auf 52,7. Am Mittwoch lag der Wert noch über 55.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1720, davon genesen sind 1367 Menschen.

Derzeit erkrankt sind 318 Segeberger, 26 mehr als am Vortag. Noch immer liegen 13 Menschen im Krankenhaus, davon zwei auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 1452 Personen, fast 100 mehr als am Vortag.

Unverändert bleibt die Zahl der Verstorbenen mit 35.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.12.2020

Das Coronavirus hat innerhalb eines Tages von Dienstag- auf Mittwochnachmittag 30 weitere Segeberger erfasst. Darunter sind 16 Menschen, die Kontaktpersonen von bestehenden Positivfällen waren. Damit steigt die Zahl aller Infizierten seit Ende Februar auf 1691.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 1364 Menschen, 64 mehr als einen Tag zuvor. Zu den 35 Todesfällen ist kein weiterer hinzugekommen.

Damit sind 292 aktuell infiziert, 34 weniger als am Dienstag. 13 von ihnen liegen in Kliniken, zwei weniger als 24 Stunden vorher. Darunter sind weiterhin zwei, die auf Intensivstationen behandelt werden.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 1354 Segeberger, 66 weniger als am Dienstag. Aus ihr entlassen hat der Kreis bislang 4803.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.12.2020

Es haben sich in den vergangenen Wochen 23 Segeberger weniger infiziert, als der Kreis zunächst berichtet hatte. Manche Infizierte wohnen doch nicht im Kreisgebiet, oder Fälle sind doppelt erfasst worden.

Korrekt ist nun: Bislang haben sich 1661 Segeberger infiziert. Darunter sind 16 neue Fälle von Montag auf Dienstag. Fünf von ihnen sind Menschen, die als Kontaktpersonen von Infizierten gegolten haben.

Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 1300 Menschen. 326 Segeberger sind aktuell infiziert. Am Montag, noch vor der Zahlenbereinigung, hatte der Kreis von 364 Personen berichtet. Wie schon am Vortag liegen 15 Erkrankte in Kliniken, darunter zwei auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1420 Menschen, aus dieser entlassen sind 4682.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.11.2020

Die Coronalage schien sich im Kreis Segeberg in der vorigen Woche beruhigt zu haben. Das täuschte. Am Sonnabend wurden 30 Neuinfektionen registriert, am Sonntag elf, und am Montag bis späten Nachmittag 20. Die Hälfte waren Kontaktpersonen von bestehenden Positivfällen.

Von bislang 1668 Infizierten sind 35 an oder mit Covid-19 gestorben. Darunter waren auch drei Bewohner des Alten- und Pflegeheims Haus im Park in Norderstedt gewesen. Dort hatten sich 17 Senioren und zwölf Mitarbeiter angesteckt. Die amtliche Überwachung wurde am Montag abgeschlossen. Damit gilt das Ausbruchsgeschehen als abgeschlossen, teilte eine Kreissprecherin mit.

Wieder genesen sind 1269 Menschen. Damit gelten aktuell 364 Segeberger als infektiös. Das sind 59 mehr als noch am Freitag. 15 von ihnen, zwei mehr als am Freitag, liegen in Kliniken. Zwei davon werden auf einer Intensivstation versorgt.

In Quarantäne sind 1555 Menschen, 91 mehr als am Freitag. Aus dieser entlassen sind insgesamt 4549.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.11.2020

23 neue Infektionen zählt der Kreis Segeberg von Donnerstag auf Freitag. Sieben Segeberger galten bereits als Kontaktpersonen zu bereits Infizierten.

Unter den neuen Fällen ist kein weiterer aus der Seniorenresidenz in Bad Bramstedt. Dort sind 25 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, darunter 17 Bewohner.

Seit Beginn der Epidemie haben sich 1607 Segeberger infiziert. Wieder genesen sind 1267. 35 Menschen waren gestorben. 305 Bürger sind aktuell infiziert, 17 weniger als am Donnerstag.

13 von ihnen müssen in Kliniken behandelt werden, zwei weniger als am Vortag. Darunter ist eine Person, die auf einer Intensivstation liegt.

In Quarantäne befinden 1464 Segeberger, 776 weniger als am Donnerstag. Aus dieser entlassen sind 4456.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.11.2020

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöht sich nach Kreisangaben auf 35. "Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer, 78 und 86 Jahre alt", teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

In den vergangenen 24 Stunden wurden kreisweit 26 neue Coronafälle bestätigt. Drei davon leben in der Seniorenresidenz Am Köhlerhof in Bad Bramstedt, so Müller. "Insgesamt sind dort nun 25 Menschen infiziert, darunter 17 Bewohner." Bei acht Personen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits Infizierter.

Damit steigt die Zahl aller bisher nachgewiesener Infektionen auf 1584. Davon genesen sind 1227. Aktuell erkrankt sind derzeit 322 Segeberger, 85 weniger als noch am Vortag. 15 Personen werden stationär behandelt, davon eine intensivmedizinisch.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2240 Segeberger, 24 mehr als am Mittwoch.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.11.2020

In der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt sind 14 Bewohner und acht Mitarbeiter, darunter sieben aus dem Kreis Segeberg, mit dem Coronavirus infiziert. Schon im September hatte es einen Corona-Fall in der Seniorenresidenz in Bad Bramstedt gegeben. Der jetzt betroffene Bereich des Altenheims steht nun unter Quarantäne, teilte der Kreis mit.

Insgesamt sind am Mittwoch 36 neue Coronafälle im Kreis Segeberg gemeldet worden. Gleichzeitig sind 21 Infizierte mittlerweile genesen, also nicht mehr infektiös.

Seit Beginn der Epidemie haben sich 1558 Segeberger angesteckt, 1118 sind genesen, 33 gestorben, und damit derzeit 407 infektiös. Das sind 15 mehr als am Dienstag. 16 der aktuell Infizierten werden in einer Klinik versorgt, drei weniger als am Vortag. Weiterhin eine Person liegt auf einer Intensivstation.

Ein Brennpunkt war zuletzt eine Norderstedter Flüchtlingsunterkunft in der Oadby-and-Wigston-Straße Nord. In den vergangenen sieben Tagen haben sich kreisweit pro 100.000 Einwohner 56,3 Segeberger neu infiziert, berichtet das Robert-Koch-Institut. Damit stieg der Wert leicht an, nach knapp 50 am Vortag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.11.2020

Der Inzidenz-Wert ist laut Robert-Koch-Institut im Kreis Segeberg am Dienstag knapp unter 50 Fälle auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken.

Ob dies von Dauer ist, bleibt abzuwarten, denn am selben Tag meldet der Kreis auch wieder 37 bestätigte Neuinfektionen. Bei fünf Personen handelt es sich um Kontaktpersonen zu Infizierten, eine Person davon lebt in der Norderstedter Flüchtlingsunterkunft in der Oadby-and-Wigston-Straße Nord. Damit gibt es dort nun insgesamt 24 Infizierte, teilt der Kreis mit. Die Einrichtung steht weiterhin unter Quarantäne.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1.522. Wieder als genesen gelten 1.097 Menschen. Aktuell sind 392 Personen mit Corona infiziert. 19 Menschen werden in einer Klinik versorgt, einer davon auf der Intensivstation.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2.133 Personen. 33 Segeberger sind bisher im Zusammenhang mit COVID-19 gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.11.2020

Über das Wochenende wurden dem Kreis 43 neue Corona-Infektionen gemeldet. Drei am Sonnabend, 37 am Sonntag und weitere drei Fälle am Montag.

„Bei 15 Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen zu Infizierten“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Sechs weitere Fälle wurden in der Norderstedter Flüchtlingsunterkunft in der Oadby-and-Wigston-Straße Nord festgestellt. „Damit gibt es dort nun insgesamt 23 Infizierte“, so Müller.

Aktuell mit Corona infiziert sind nach Kreisangaben 373 Menschen. 16 Erkrankte werden in einer Klinik behandelt, davon eine auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden im Kreis Segeberg bisher 1485 Corona-Infektionen nachgewiesen. 1079 Betroffene gelten inzwischen als genesen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2133 Segeberger, insgesamt sind 33 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.11.2020

Der Kreis Segeberg meldet am Freitag 27 neue Corona-Infektionen. Bei fünf Personen handelt es sich um Kontaktpersonen zu Infizierten.

Eine Person davon lebt in der Norderstedter Flüchtlingsunterkunft in der Oadby-and-Wigston-Straße Nord. Damit gibt es dort nun insgesamt 17 Infizierte. Alle 98 Bewohner wurden heute erneut getestet, die Ergebnisse werden am Montag erwartet. Die Einrichtung steht unter Quarantäne.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1442, wieder genesen sind 1059 Menschen. Aktuell sind 350 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1953 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 3460.

21 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon eine auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg beträgt 33.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.11.2020

37 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg an diesem Donnerstag. Bei 16 Personen handelt es sich um Bewohner der Norderstedter Flüchtlingsunterkunft in der Oadby-and-Wigston-Straße Nord. Die gesamte Einrichtung steht nun unter Quarantäne.

Somit liegt die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis jetzt bei 1415. Als genesen gelten 1059 Menschen. Aktuell infiziert sind derzeit 323 Segeberger.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1.837 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 3459. 21 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon eine auf der Intensivstation. Im Zusammenhang mit COVID-19 sind im Kreis Segeberg bisher 33 Menschen gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.11.2020

Kreisweit sind bis Mittwochnachmittag 25 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit liegt die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg jetzt bei 1.378. Wieder als genesen gelten 1.036 Menschen. Aktuell sind 309 Personen mit Corona infiziert.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1.655 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 3.455. 21 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon eine auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg beträgt 33.