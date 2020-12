Wieder unter den kritischen Wert von 50 ist die Inzidenz im Kreis Segeberg am Freitag gesunken, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. 21 Segeberger waren am Freitagnachmittag als neu angesteckt gemeldet worden. Weitere Todesfälle gab es nicht.