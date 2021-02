Leicht gesunken auf 57,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt die Inzidenz im Kreis Segeberg. Am Vortag lag sie bei 58,1. Der Kreis meldet nur zehn Neuinfektionen seit dem Vortag. Es gibt erneut zwei Todesfälle in Verbindung mit Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen.