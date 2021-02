Der Aldi-Markt in der Hamburger Straße in Bad Bramstedt wird in Kürze abgerissen und durch ein größeres Gebäude ersetzt. Als Zwischenlösung dient ein großes Zelt, das zurzeit auf dem Gelände des Baumarktes Wigger in Hitzhusen entsteht. Am Sonnabend, 27. Februar wird dort der Verkauf gestartet.