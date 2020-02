Alexander Klaws moderiert "DSDS"-Shows

Bad Segeberg / Köln

Alexander Klaws freut sich auf seine neue Aufgabe, wie er sagt: „Mit ‚ DSDS‘ startete für mich eine unglaubliche Karriere." In der Tat ist Klaws neben Schlagersängerin Beatrice Egli und Pietro Lombardi der einzige Gewinner, der sich dauerhaft im Showgeschäft etablieren konnte. Mark Medlock schaffte dies zwar zunächst auch, verschwand aber nach seiner Trennung von Musikproduzent Dieter Bohlen von der Bildfläche.

Alexander Klaws löst Oliver Geissen ab

"Ich bin sehr stolz und glücklich, jetzt auf diese Bühne als Moderator zurückzukehren", erklärt Klaws. Auch bei RTL ist man über die Neuverpflichtung bester Dinge, wie Unterhaltungschef Kai Sturm sagt: „Wir sind sehr froh, den ersten ‚ DSDS‘-Gewinner Alexander Klaws als neuen Moderator für die Liveshows gewonnen zu haben. Alexander ist ein Paradebeispiel dafür, dass ‚ DSDS‘ der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere sein kann." Vorgänger Oliver Geissen hat gerade eine neue Showreihe am Nachmittag übernommen: „Kitsch oder Kasse“.

Mit gerade einmal 19 Jahren hatte Alexander Klaws im März 2003 die erste " DSDS"-Staffel gewonnen. Alexander Klaws siegte damals im Finale gegen Juliette Schoppmann und landete mit der von Dieter Bohlen geschriebenen Popballade "Take Me Tonight" einen Nummer-1-Hit. Auch die Nachfolgesingle "Free Like The Wind" eroberte die Spitzenposition der Charts. Insgesamt verkaufte er über 3,2 Millionen Tonträger.

Ausbildung von Hamburger Akademie

Auf diesen Erfolgen ruhte er sich aber nicht aus, sondern absolvierte an der Hamburger Joop-van-den-Ende-Academy ein Gesangs-, Tanz- und Schauspielstudium. 2006 wurde er von Roman Polanski persönlich für das Musical „Tanz der Vampire“ in Berlin engagiert und spielte die Rolle des Alfred – jene Figur, die Polanski im Kultfilm selbst verkörpert hatte. Von 2008 bis 2010 war Alexander Klaws über 400 Folgen lang in der Telenovela „Anna und die Liebe“ als Lars Hauschke zu sehen.

Im Mai 2010 übernahm er in Hamburg die Hauptrolle im Walt-Disney-Musical „Tarzan“ und schwang sich in über 15 Metern Höhe über die Köpfe der Zuschauer. 2013 wechselte Alexander Klaws zu den Freilichtspielen in Tecklenburg und spielte den „Ranger“ in „Der Schuh des Manitu“.

Außerdem war er bei der Tournee „ Hollywood Nights – die schönsten Filmhits aller Zeiten“ dabei. 2014 und 2016 war Alexander Klaws wiederum in Tecklenburg zu erleben: als Titelheld im Musical „Joseph“ und als „ Tony Manero“ in „Saturday Night Fever“. Anschließend spielte er im Opernhaus Dortmund und im Theater Basel die Hauptrolle in „Jesus Christ Superstar“ und übernahm erneut den „Tarzan“ in Oberhausen. 2017 gastierte er in der Titelrolle des "Old Surehand" erstmals bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.

Hauptrollen bei "Tarzan", "Ghost" und "Tanz der Vampire"

In Berlin begeisterte er bis Ende 2018 bei „Ghost – Nachricht von Sam“ in der Rolle, die einst Patrick Swayze verkörpert hatte. Dafür erhielt er bei den Broadway World Awards Germany die Auszeichnung als bester Schauspieler in einem Musical (wie schon 2014 für „Joseph“). Er wurde auch mehrfach als bester männlicher Darsteller mit dem Da-Capo-Musical-Award ausgezeichnet. 2014 gewann er mit Partnerin Isabel Edvardsson die TV-Show „Let’s Dance“. Zuletzt war Alexander Klaws mit „ Disney in Concert“ auf ausverkaufter Hallentournee durch Deutschland und spielte die Hauptrolle in „Knie – das Circus Musical“ in der Schweiz.

Auch privat wird das Jahr 2020 für ihn sehr spannend: Seine Lebensgefährtin Nadja Scheiwiller, ebenfalls im Musicalgeschäft erfolgreich und einst seine "Jane" in der Hamburger "Tarzan"-Produktion, erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Finale der " DSDS "-Staffel am 4. April

Die " DSDS"-Shows der 17. Staffel werden Alexander Klaws bis zum Finale am Sonnabend, 4. April, in Anspruch nehmen. Die bisherigen Moderatoren waren Carsten Spengemann und Michelle Hunziker (Staffel 1 und 2), Marco Schreyl (Staffel 3 bis 9), Tooske Ragas (Staffel 3 und 4), Raúl Richter (Staffel 10), Nazan Eckes (Staffel 10 und 11) sowie Oliver Geissen (Staffel 12 bis 16). Die Jury besteht aus Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen.

Nach der " DSDS"-Staffel hat Alexander Klaws nur wenige Wochen Zeit zum Verschnaufen. Ende Mai beginnen im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg die Proben für das neue Stück "Der Ölprinz", in dem Klaws zum zweiten Mal den Apachenhäuptling Winnetou verkörpern wird. Die Regie liegt hierbei erstmals in den Händen von Regisseur Ulrich Wiggers. Die Saison läuft vom 27. Juni bis zum 6. September.

