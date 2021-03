Wo vor 50 Jahren Fußballspieler im Eiche-Stadion noch um das runde Leder kämpften und ihre Siege nebenan in Gaedekes Gasthof feierten, bestimmen jetzt moderne Mehrfamilienwohnhäuser das Bild. 63 Mietwohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern stehen vor ihrer Vollendung.

Von Karsten Paulsen