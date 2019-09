Alles bereit für Möbel-Kraft-Oktoberfest

Bad Segeberg

Sehr positiv seien die Rückmeldungen auf das vor einigen Wochen verkündete Rauchverbot, schildert Möbel-Kraft-Chef Günter Loose. Er ist sicher, dass durch die Verbannung der Glimmstängel „kein einziger Besucher weniger“ kommt. Im Gegenteil: Auch Menschen, die die rauchgeschwängerte Luft im Festzelt nicht mochten, könnten sich nun zum Mitfeiern entschließen. Der Sicherheitsdienst soll jeden, der doch zur Zigarette greift, freundlich auf sein Fehlverhalten hinweisen.

Feier läuft vom 13. September bis zum 6. Oktober

Das Oktoberfest steigt von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 6. Oktober, immer an den Wochenenden und am Tag der Deutschen Einheit sowie dessen Vorabend. Zu den Höhepunkten des Programms zählen die Auftritte von Mallorca-Star Peter Wackel (13. September), Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann (21. September), den Wildecker Herzbuben (27. September) und den Melkern (6. Oktober). Auch wird Helene-Fischer-Double Victoria am 20. September und am 4. Oktober vor Ort sein.

Cocktail hat ein eigenes Zelt bekommen

Immer sonntags und am Feiertag steht ein großes Spielmobil von 12 bis 18 Uhr für die kleinen Besucher bereit. Der Eintritt ist bei der gesamten Veranstaltung frei. Neu ist, dass ab sofort an jedem Sonnabendnachmittag ein Programm mit stimmungsvoller Live-Musik angeboten wird. Loose: „Für die Kunden, die aus dem Möbelhaus rüberschlendern und gemütlich eine Hax’n essen wollen.“ Das Zelt bleibt mit 40 mal 60 Meter gleich groß. Allerdings wird die Cocktailbar in ein 10 mal 20 Meter großes Vorzelt ausgelagert, so dass die Gäste etwas mehr Platz im Zelt haben. Cheftechniker Schneider konnte drei zusätzliche Sitzreihen mit knapp 400 Plätzen unterbringen. Die Gesamtkapazität des Zeltes bleibt aber bei 4 500 Menschen.

Stärker auf den Jugendschutz achten

Konsequenter wird ab sofort auf den Jugendschutz geachtet. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kommen nach 17 Uhr überhaupt nicht mehr auf das Gelände. 16- und 17-Jährige dürfen nur noch in ständiger Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitfeiern. „Die sogenannten Mamazettel akzeptieren wir nicht mehr!“, betont der Kraft-Chef. „Wir sind beim Oktoberfest kein Kinderland und kein Spieleparadies. Im Zweifelsfall haften wir für alles.“

Zu 99 Prozent Mehrweggeschirr beim Oktoberfest

Auch die Gastronomie ist für den Ansturm bereit. Deren Chef Gerd Hanke verzichtet mittlerweile zu 99 Prozent auf Plastik und Pappe. Sämtliche Speisen werden ab sofort auf Porzellantellern serviert; gegessen wird nun mit herkömmlichem Besteck. Auf beiden Seiten des Zeltes wird es große Industriegeschirrspüler geben, um die Unmengen an Gläsern, Tellern und Besteck zu reinigen. Die Herausforderung, auch eine Vielzahl von Schnapsgläsern reinigen zu müssen, hat Hanke inzwischen durch den Kauf neuer Spülkörbe gemeistert. Einzige für Plastikstrohhalme gibt es noch keinen adäquaten Ersatz. Loose: „Pappstrohhalme haben leider den Praxistest nicht bestanden. Die lösen sich auf.“

Bieranstich am Freitag, 13. September, um 18 Uhr

Wer sicher sein will, einen Sitzplatz zu erhalten, sollte an den Veranstaltungsabenden um 18 Uhr da sein. Sonst ist das Zelt schon rappelvoll, wenn man kommt – und zwar in jeder Hinsicht. Der Bieranstich findet morgen ab 18 Uhr statt.