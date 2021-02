Alveslohe

Die Gemeinde wird Bauherr sein, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kaltenkirchen die Betriebsführung übernehmen. Ein entsprechender Vertrag wurde jüngst unterzeichnet.

Kita der Tausendfüßler-Stiftung ist voll

Die bestehende Kita an der Lindenstraße, die von der Kaltenkirchener Tausendfüßler-Stiftung betrieben wird, ist ausgelastet. "Es besteht sogar eine Warteliste", so Kroll. Extrem hoch sei die Nachfrage nach Krippenplätzen. Deshalb würden auch zurzeit Alternativen erörtert, wie bei der bestehenden Einrichtung kurzfristig Abhilfe geschaffen werden könne. "So überlegen wir zum Beispiel, Container aufzustellen", erklärt Christiane Strauß, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales. Derzeit gibt es in der bestehenden Kita je vier Elementar- und Krippengruppen mit insgesamt knapp 130 Jungen und Mädchen.

Weil die Gemeinde in naher Zukunft durch Neubauten und den damit verbundenen Zuzug von Familien kräftig wachsen wird, muss ein zweiter Kindergarten dringend her. Das sah die Gemeindevertretung bereits im Herbst 2019 voraus und setzte eine Arbeitsgruppe ein, die aus Vertretern aller Fraktion besteht. Ihr gehören nach dem Ausscheiden von Friederike Hinzke (CDU) nun noch Bürgermeister Kroll (BVA) sowie Christiane Strauß (CDU), Wibke Vonsien (BVA) und Rene Völz (Grüne) an.

Arbeitsgruppe suchte möglichen Kita-Betreiber

Die Arbeitsgruppe hatte sich in vielen Zusammenkünften umfangreich mit der Thematik beschäftigt und ein Interessenbekundungsverfahren für die Trägerschaft auf den Weg gebracht. Vier Bewerbungen gingen für die Betriebsführung ein: Vom Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, vom Johanniter-Hilfsdienst sowie von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen.

Nach ausführlichen Gesprächen mit Vertretern der Interessenten entschied sich die Gemeinde dann im Sommer 2020 für die Kirche. Dann folgten, erschwert durch die Corona-Pandemie, noch intensive inhaltliche Gespräche, bevor die gemeindlichen und kirchlichen Gremien den Vertragsentwurf absegneten, der nun durch die Unterschriften der Bevollmächtigten beider Parteien unter das Papier gültig wurde.

Neue Kita fügt sich in neue Ortsmitte ein

Die neue Einrichtung soll auf einem der Gemeinde gehörenden Teil des ehemaligen HaGe-Geländes entstehen, das komplett bebaut werden soll und nicht weit vom Bürgerhaus entfernt ist. Vorgesehen sind im neuen Kindergarten zwei Elementar- sowie drei Krippengruppen, sodass dann dort rund 70 Jungen und Mädchen Platz finden werden.

Bürgermeister Kroll rechnet mit Baukosten von rund 2,5 Millionen Euro, "die wir durch Fördermittel und Kredite aufbringen wollen". Ziel sei es jetzt, schnell einen Architekten zu finden, um dann noch in diesem Jahr zügig mit der konkreten Planung und vielleicht sogar mit der baulichen Umsetzung beginnen zu können.

Fertigstellung vielleicht im Sommer 2022

Als Fertigstellungstermin wird der Sommer 2022 ins Auge gefasst, "sodass wir dann mit Beginn des neuen Kinderjahres mit dem Betrieb starten können", hofft Christiane Strauß. Die Ausschussvorsitzende ist sehr froh, die Kirchengemeinde als Partner gewonnen zu haben. Alles sei bisher perfekt gelaufen. "Das macht Lust auf mehr. Wir sind jedenfalls sehr motiviert."

Das sind auch die Kirchenverantwortlichen mit Maike Brandes an der Spitze, obwohl die Vorsitzende des Kirchengemeinderates zugab, dass es in diesem Gremium auch einige Skeptiker gegeben habe. Jetzt freue sie sich, dass es mit einem christlichen Kindergarten in Alveslohe geklappt habe, der aber für alle offen stehe. Die Betreuungsübernahme begrüßt auch die Alvesloher Pastorin Simone Pottmann, schließlich gehöre der Ort zur evangelischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen, und eine Kita runde das kirchliche Angebot in Alveslohe perfekt ab. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde betreibt in Kaltenkirchen bereits zwei Kitas.