Die 24-jährige Frau aus Wittenborn steckte in der Klemme. Heftige Magenschmerzen plagten sie. Medikamente halfen nicht. Eine Ärztin empfahl Cannabis. So züchtete die 24-Jährige die Pflanze zu Hause. Das Gericht in Bad Segeberg musste nun entscheiden, was wichtiger ist: Gesundheit oder Recht.