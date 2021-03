Nun fehlt nur noch das Okay der Gemeindevertretung Henstedt-Ulzburg, und der Neubau des Alstergymnasiums kann in die nächste Phase gehen. Im Finanzausschuss gab es eine Mehrheit für den Neubau der beliebten Schule. Die Befürworter einer Sanierung, die CDU-Vertreter, unterlagen in der Abstimmung.