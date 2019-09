Wie es mit dem Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg, das Anfang der 1970er Jahre im Stil Kasseler Modell errichtet wurde, weitergeht, steht in den Sternen. Der Schulausschuss hatte den Grundsatzbeschluss über Sanierung oder Neubau des Alstergymnasiums am Dienstagabend auf der Tagesordnung.