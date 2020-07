Bornhöved

Rund 200 Besucher schauten sich um. Kreispräsident Claus-Peter Dieck, Schirmherr der Veranstaltung, sah darin zwei Zeichen: In Zeiten der vielen Beschränkungen besinnen sich Menschen auf ideelle Werte. Und die Ausstellung erinnere an die Not vieler freischaffender Kunstschaffender.

An zwei Tagen wurden Exponate aus Malerei, Grafik, Bildhauerei, Schmuckgestaltung, Holzverarbeitung und Poesie gezeigt. Eingeladen hatten der Förderverein Alte Schmiede und die Gemeinde Bornhöved. Es war die zweite Ausstellung dieser Art.

"Nur abgespeckte Variante"

Zwischen Schmiedehammer, Amboss, Esse und alten Werkzeugen standen die Kunstwerke. "In diesem Jahr gibt es wegen der Corona-Pandemie nur eine abgespeckte Variante", bedauerte der Initiator dieser Schau, Horst Detering.

Er selbst trug mit geheimnisvoll-verwunschenen Kunstwerken aus Wurzelholz und Lyrik zum Gelingen bei. "Wir hatten ursprünglich Workshops in den Bereichen Malerei, kreatives Schreiben und Ausdruckstanz geplant. Jetzt gibt es nur die Ausstellung und als Höhepunkt eine Sonder-Auktion."

Massai-Skulptur beeindruckte

Eine große hölzerne Massai-Skulptur von Volker Reimers stand als beeindruckendes Werk für die Auktion vor dem Eingang der Schmiede. "Die Worte Stolz, Würde und Respekt symbolisieren dieses Volk", sagte der Künstler, der die Massai in Afrika kennengelernt hatte.

Dieser Wächter könnte in einem Garten für eine neue Sichtweise sorgen und den Betrachter in Träume von trockenen Steppen, flirrender Hitze, Rundhütten im Kral und träge verharrenden Zebras und Gnus versetzen. Auch Harald Starke arbeitet mit Holz, verwandelt Nussbaum- und Tropenholz in Schalen und Schmuckstücke.

Acryl und Alabaster

Christa Detering gestaltete ihre abstrakten Gemälde mit sicherem Pinselstrich. Bilder aus flüssigem Acryl und Ketten mit geschliffenen Steinen zeigte Nicola Mertens. Uta Gerstmann faszinierte mit Acrylbildern von Pferden, Segelschiffen und Badenden.

Wer sich für ihre Malerei begeistert, kann am 9. August in ihrem offenen Atelier in Bornhöved, Gartenstraße 2c, teilnehmen. Barbara Becker hatte mit Alabaster, Serpentin und Speckstein gearbeitet, Jürgen Felber gemalt und gedruckt.

675 Euro für Jugendarbeit

Erlöst wurden aus dem Verkauf 675 Euro. Das Geld kommt der Jugendarbeit in Bornhöved zugute. Stellvertretend für die erkrankte Vorsitzende des Vereins Treffpunkt Kinder- und Jugendarbeit Sabine Kutzler nahm die ehemalige Leiterin Marion Schneider das Geld entgegen.

