Der ehemaligen Wurstfabrik der Firma Tönnies in der Boschstraße 20 geht es an den Kragen: Die baufälligen Gebäude werden abgerissen und das 10.000 Quadratmeter große Areal wird aufgeteilt zwischen drei Kaltenkirchener Unternehmern, die ihre Firmen dadurch vergrößern können.

Von Sylvana Lublow