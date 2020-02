Kommt jetzt doch alles zu einem guten Ende? In den letzten Zügen liegt der Bau des Altenheims mit 87 Plätzen an der B206 in Bockhorn - nach Baustopps, dubiosen Bränden und Einschüssen, Besitzerwechsel und Behördenkritik. Über den neuen Eigentümer gibt es nur wenige Details.