Der Preis für Heizöl ist gerade so niedrig wie seit Jahren nicht mehr – und das sorgt für volle Auftragsbücher bei den Lieferanten des Energiestoffes. Auch beim Landhandel Hüttmann in Nahe und in der Oeringer Mühle in Oering stehen die Telefone nicht still. Die Kunden ordern Heizöl.