Wer aufmerksam im Auto den ehemaligen Bahnhof am Stadtausgang in Richtung Lübeck passiert, wird die leuchtend roten „Vermietet“-Aufkleber gesehen haben, die auf den Fenstern des Gebäudes prangen. Und Passanten wird nicht verborgen geblieben sein, dass hinter den Panorama-Glasscheiben der Geschäftsräume des Neubaus bereits tüchtig gewerkelt wird.

Ende August wollen Waltraud Högemann und ihr Mann Oliver Aster Eröffnung von „ Högemann textiles Einrichten“ feiern. Das Unternehmerpaar hat sich auf exklusive Wohnraumgestaltung spezialisiert. „Das Portfolio umfasst unter anderem Vorhang- und Gardinendekorationen, das Bekleiden von Wänden und Decken mit Tapeten und Stoffen, das Erneuern von Polstermöbeln oder den Verkauf von maßgefertigten Designteppichen“, fasst Aster zusammen.

Unternehmen wollte sich vergrößern

Neu im Geschäft sind die beiden nicht: Seit Oktober 2016 betreiben sie eine Niederlassung in Klein Rönnau in der Ladenzeile Am Plöner Eck. Dort sind die räumlichen Kapazitäten allerdings begrenzt: „Die Vergrößerung der Schau- und Verkaufsfläche stand schon lange im Fokus, mit den Räumlichkeiten im Alten Bahnhof liebäugelten wir bereits seit geraumer Zeit“, sagt Aster.

Filiale in Klein Rönnau wird geschlossen

Der Standort sei ideal, vor allem die Anbindung für Kunden aus Kiel, Lübeck und Hamburg wäre hervorragend. „Unser Einzugsbereich beschränkt sich nicht nur auf die Region Segeberg und Schleswig-Holstein, wir betreuen Kunden in ganz Deutschland“, berichtet der Unternehmer. Jetzt ist der Mietvertrag unterschrieben. Das Nachsehen hat Klein Rönnau: Mit der Eröffnung von „ Högemann textiles Einrichten“ in Bad Segeberg soll das Geschäft in der Nachbargemeinde geschlossen werden.

Kreis mietet Büros für seine IT-Abteilung

Mit der Vermietung endet ein mehr als einjähriger Leerstand im Alten Bahnhof. Zuletzt hatte dort eine Matratzen-Kette um Kunden geworben, zuvor ein Geschäft für Wohnaccessoires sein Glück versucht. Auch bei der Vermarktung der Büroflächen in dem kombinierten Alt- und Neubau lief es zuletzt nicht rund. Das ändert sich jetzt: Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt Sabrina Müller vom Kreis Segeberg, dass die Verwaltung seit diesem Monat Büroflächen für Mitarbeiter des Fachdienstes „Informations- und Kommunikationsmanagement“ angemietet hat. „Es handelt sich um die Mieteinheit im ersten Obergeschoss mit einer Fläche von 470 Quadratmetern – verteilt auf zwölf Büros, einen Besprechungsraum und Nebenräume“, erläutert Müller.

2008 hatte der damalige Geschäftsführer von Möbel Kraft, Gunnar George, als privater Investor den Bahnhof von der Stadt erworben. Der Kaufpreis betrug seinerzeit 100 000 Euro – der Investitionsbedarf lag allerdings wesentlich höher. George holte sich seinen damaligen Kraft-Hausleiter Günter Loose als privaten Partner mit ins Boot, um seine Vision eines Geschäftshauses, in dem das historische Bahnhofsgebäude mit einem modernen viergeschossigen Neubau kombiniert wurde, zu realisieren. Die reine Nutzfläche beträgt seither 2500 Quadratmeter.

Ex-Kraft-Chef ist Besitzer der Immobilie

Die beiden Geschäftsmänner nannten auch nach der Fertigstellung 2011 nie eine konkrete Investitionssumme. Auf der Webseite eines Immobilienvermarkters ist von 2,1 Millionen Euro die Rede. Nach dem plötzlichen Rauswurf von George bei Möbel Kraft, endete wenig später auch die geschäftliche Verbindung des Investoren-Duos: Loose stieg aus der gemeinsamen Gesellschaft bürgerlichen Rechtes (GbR) aus. Heute ist George alleiniger Besitzer der Immobilie. Beruflich trägt der 50-Jährige Verantwortung als einer von zwei Geschäftsführern von „Das Depot“.

Event-Konzept im Bahnhof läuft gut

Wenn die beiden neuen Mieter eingezogen sind, sind alle Parteien belegt. Neben einem Kieferorthopäden und einer Kanzlei für Steuerberatung beheimatet der Alte Bahnhof auch eine Veranstaltungslocation. Nachdem auch dort mehrere Betreiber große Probleme und teilweise nur wenige Monate durchgehalten hatten, sind die aktuellen Pächter sehr zufrieden mit Resonanz und Umsatz. „2020 hätte ein sehr gutes Jahr werden können, wir hatten Buchungen“, sagt Michael Witt von den „Kalkberg Konsorten“.

Die Corona-Pandemie habe ihm und seinem Geschäftspartner Michael Meier zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, „aber nahezu alle haben ihre Veranstaltungen einfach um ein Jahr auf 2021 verschoben und darüber hinaus gibt es sehr viele Anfragen, so dass wir positiver Dinge sind“. Die Zwangspause lasse sein Unternehmen nicht ungenutzt: „Wir sind zurzeit mit ein paar Umbauten beschäftigt, damit unsere Location noch schöner wird.“