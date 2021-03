Großenaspe

Bevor es zur Testung geht, muss ein Eintrittsformular ausgefüllt und der Personalausweis vorgelegt werden. "Das ist wenig Aufwand", sagt Marcus Domanowski. Das Testen mit einem Abstrich in der Nase sei laut Domanowski zwar unangenehm, tue aber nicht weh, verspricht er. Nach rund 15 Minuten liege das Ergebnis vor, das die Getesteten dann sofort in Form eines Zertifikats in einem Briefumschlag mitnehmen können.

Wer nicht so lange warten möchte, kann das Ergebnis auch in der Krokodil-Apotheke abholen. Ist es positiv, wird es durch den Apotheker dem Gesundheitsamt mitgeteilt, das dann für weitere Maßnahmen zuständig ist.

Ein Test pro Woche kostenlos

Maximal 48 Stunden belegt der Test, dass die getestete Person nicht ansteckend ist. Die Anzahl der Tests wird dem Gesundheitsamt zur Auswertung übermittelt. Nach dem Start am 3. April ist das Testzentrum montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Einmal die Woche können sich dann Bürger kostenlos testen lassen. Darüber hinausgehende Tests werden mit 18 Euro berechnet.

Gemeinde unterstützt Testung

Die Gemeinde unterstützt die Aktion, indem sie die Räumlichkeiten, die barrierefrei erreichbar sind, kostenlos zur Verfügung stellt. "Die Testungen sind schließlich im Sinne der Bürger", begründet Bürgermeister Torsten Klinger die Entscheidung.

Testerfahrenes Team

Marcus Domanowski und sein Team haben bereits reichlich Erfahrung mit rund 1000 Testungen gesammelt. "Wir haben das Personal an Schulen und in den Kitas in Boostedt und Großenaspe, etwa 200 Personen, zweimal in der Woche getestet", erklärt er.