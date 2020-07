Bad Segeberg

Rettungskräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk ( THW) konnten am Sonnabend gemeinsam mit Mitarbeitern des Fledermauszentrums Noctalis einen jungen Uhu aus dem rund 40 Meter tiefen Brunnen der ehemaligen Siegesburg am Segeberger Kalkberg retten.

Der Einsatz gestaltete sich allerdings aufwendig und dauerte laut Feuerwehr dreieinhalb Stunden. Nachdem sich ein besorgter Bürger mit dem Hinweis, dass ein Tier in den Brunnen gefallen sei, bei der Polizei in Bad Segeberg gemeldet hatte, rückte die Feuerwehr aus. Auf der Aussichtsplattform angekommen hätte man zwar nichts erkennen, so die Einsatzkräfte. Jedoch seien aus dem Brunnen, der sich an der Abbauwand zur Seite des Freilichttheaters befindet, Tierlaute wahrnehmbar gewesen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wie einst die Siegesburg zerstört wurde

Weitere KN+ Artikel

Uhu wurde durch die Feuerwehr Bad Segeberg mit Sauerstoff versorgt

Zunächst wurde ein spezielles Messgerät an einer langen Leine herabgelassen, um die Umgebungsluft zu ermitteln. Dieses zeigte bereits nach wenigen Metern einen schlechten Sauerstoffgehalt an. Mit einem Scheinwerfer konnte der Bereich ausgeleuchtet und per Fernglas das Tier dann in seiner misslichen Lage gesichtet werden.

Zur fachlichen Unterstützung forderte die Feuerwehr daraufhin neben Mitarbeitern des Noctalis auch Spezialisten des THW an. Bis zur deren Ankunft wurden Lockversuche mit Lebendfutter unternommen, diese blieben aber erfolglos. Zeitgleich wurde eine Atemluftflasche mit Verlängerungsschläuchen vorbereitet, die dann in den Brunnen hinabgelassen wurde, um den Vogel mit Frischluft zu versorgen.

Lesen sie auch: Nach Corona-Pause: Noctalis in Bad Segeberg ist wieder geöffnet

Uhu wurde im Transportsack aus dem Brunnen am Kalkberg gezogen

Schließlich wurde ein THW-Kamerad mit umluftunabhängigen Atemschutz und Absturzsicherung in die Tiefe des Brunnens hinabgelassen. Nach Erreichen des Brunnengrundes konnte er das Jungtier in einen Transportsack stecken, in dem es nach ober gezogen wurde. Anschließend machte sich der Kamerad mit Seilunterstützung der Einsatzkräfte auf der Plattform wieder auf den Weg nach oben.

Der entkräftete Uhu konnte an Mitarbeiter des Fledermauszentrums Noctalis, die die Rettungsarbeiten die ganze Zeit über unterstützten, übergeben werden. Sie werden sich jetzt fachmännisch weiter um das Tier kümmern, bei dem es sich um einen Jungvogel der seit langem am Berg lebenden Uhus handeln soll.

Von RND/jmf