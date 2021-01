Itzstedt

Die Badeanstalt am Itzstedter See ist beliebt, und das nicht nur bei Kindern und Erwachsenen aus dem Amt Itzstedt, sondern auch bei Wasserfans der ganzen Region bis nach Hamburg. Das bringt Probleme mit sich, wie Itzstedts Bürgermeister Helmut Thran ( SPD) berichtet. Vor allem die Parksituation bereite ihm und den anderen Kommunalpolitikern und Mitarbeitern der Amtsverwaltung Kopfzerbrechen.

"Wenn wir gute Wochenenden haben, ist alles gerammelt voll", sagt Thran, der nicht nur Bürgermeister in Itzstedt ist, sondern auch den Ausschuss für die Schwimm- und Badestätte am Itzstedter See leitet. Der vorhandene Parkplatz sei dann bereits früh komplett belegt. "Und dann werden die Straßen dichtgeparkt", beschreibt Thran das Problem.

Feuerwehr warnt vor zu schmalen Rettungswegen

Der amtierende Gemeindewehrführer Kolja Sick hat beobachtet, dass dann vor allem die Nebenstraßen von Badegästen zugeparkt werden. "Und das kann für uns im Rettungseinsatz echt zum Problem werden", sagt der Chef der Freiwilligen Feuerwehr Itzstedt. Mindestens drei Meter muss eine Rettungsgasse breit sein, aber selbst das werde bei den großen Einsatzfahrzeugen ab und an knapp. "Da muss man manchmal erstmal die Spiegel einklappen", sagt Sick. Wenn gegenüber von Straßeneinmündungen Fahrzeuge abgestellt werden, komme die Schwierigkeit des Rangierens dazu. "Da kommen wir dann gar nicht rum."

Im Haushalt sind finanzielle Mittel für einen Flächenkauf eingeplant

Seit längerem bemüht sich das Amt Itzstedt, das die Badeanstalt betreibt, um weitere Flächen zum Parken. Bisher vergebens. Im Haushalt des gemeinsamen Ausschusses der Gemeinden Itzstedt und Nahe waren dafür bereits im vergangenen Jahr 10.000 Euro eingeplant worden. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer einer geeigneten Fläche scheiterten aber.

Unter anderem habe es keine Einigung beim Verkaufspreis gegeben. Auch für 2021 wird diese Summe erneut vorgehalten, um in Parkflächen zu investieren, da waren sich die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses Itzstedt und Nahe auf ihrer jüngsten Sitzung einig. Laut Thran werde weiter nach Möglichkeiten gesucht.

Freibad macht jedes Jahr ein Minus von 40.000 Euro

An dem Betrieb der Badeanstalt halten die Gemeinden im Amt Itzstedt fest. "Das ist ein gutes Angebot für unsere Bürger", betont Thran. Obwohl das Amt mit der Badestelle jährlich ein Minus von gut 40.000 Euro mache. Kinder können im Itzstedter See einen Schwimmkurs absolvieren, beliebt sei vor allem die Wasserrutsche. "Da ist immer ein großer Andrang", freut Helmut Thran sich. Auch der Drei-Meter-Sprungturm werde von den Besuchern geschätzt.

Der See ist Privateigentum

Dazu komme die hervorragende Wasserqualität des Naturgewässers, das sich größtenteils im Privatbesitz befindet. Das Amt hat eine Erlaubnis, die Badeanstalt zu betreiben. "Es gibt überhaupt keinen Stress mit dem Seebesitzer", betont Thran. Beim Kauf vor einigen Jahren habe der neue Besitzer ja gewusst, dass auf der Seite der Campingplätze die Badestelle sei und weiter betrieben werden dürfe.

Die Besucher haben laut Thran eine saubere WC- und Duschanlage vor Ort und genug Platz auf den verschiedenen Liegewiesen. Ein Kiosk, der verpachtet ist, steht zur Verfügung und die Badeanstalt ist von der DLRG überwacht.

Corona-Pandemie ließ die Personalkosten ansteigen

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hatte auch Auswirkungen auf den Betrieb der Badestelle. "Wir konnten nicht wie üblich Mitte Mai öffnen", bedauert Helmut Thran. Trotz der verkürzten Saison ("Wir hatten sechs Wochen weniger auf") war nach der Öffnung mehr los als in den Vorjahren. Die Menschen konnten nicht großartig verreisen und das Wetter habe gepasst, das seien einige Gründe für die vielen Besucher, meint Thran. Genaue Zahlen von 2020 hat er noch nicht vorliegen. In Kürze werde der Badestättenausschuss tagen und das Jahr 2020 abrechnen. Die verschärften Auflagen im vergangenen Jahr mussten durch mehr DLRG-Personal überwacht werden. Das habe Mehrkosten von etwa 5000 Euro verursacht.

Wie die kommende Saison laufen werde, stehe noch in den Sternen. "Wir haben schon 2020 von Woche zu Woche geguckt", gibt Helmut Thran zu. Das Hygienekonzept liege in der Schublade und könne jederzeit herausgeholt werden. Den Besuchern wurden beispielsweise bestimmte Sektoren der Liegeflächen zugewiesen, in denen sie sich aufhalten durften. "Unsere Besucher haben toll mitgemacht", lobt Thran.

Möglichkeit des Frühschwimmens wird diskutiert

Üblicherweise läuft die Saison von Mitte Mai bis Mitte September. Der zuständige Ausschuss überlegt derzeit, eine Möglichkeit für Frühschwimmer, die bereits vor 9 Uhr ins Wasser wollen. Das wäre dann ein Schwimmen ohne Aufsicht durch die DLRG, betont Thran. Geöffnet ist das Freibad sonst ab 9 Uhr bis 20 und im Hochsommer bis 21 Uhr. Es werden Tages-, Zehner- und Saisonkarten verkauft. Man kann Schwimmkurse buchen sowie das Jugendschwimmabzeichen im Itzstedter See ablegen.