Itzstedt

Bürgermeister Helmut Thran versuchte gar nicht erst, seine Niedergeschlagenheit herunterzuspielen. „Das ist eine herbe Enttäuschung“, erklärte der Itzstedter Gemeindechef während der Sitzung des Amtsausschusses. In dem Gremium, das in der Tangstedter Turnhalle tagte, scheiterte die Idee, in der Badeanstalt am Itzstedter See eine Möglichkeit für das Frühschwimmen einzurichten. Es hakt an der Badeaufsicht.

Thran und die Mitglieder des Badestättenausschusses waren davon ausgegangen, dass es reiche, wenn die Frühbader unterschreiben und dann auf eigene Gefahr in den See springen. Die Amtsverwaltung kam zu einer anderen Einschätzung und verwies auf das Badestättensicherheitsgesetz. Sobald eine Badestelle mit einer Infrastruktur wie Rutsche, Steg und ähnlichem ausgestattet sei und Eintrittsgeld bezahlen müsse, habe der Besucher ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und das sei ohne Rettungsschwimmer als Aufsicht nicht gegeben. Wenn es hart auf hart komme, hafte der Amtsvorsteher – in diesem Fall Bernhard Dwenger, Bürgermeister in Kayhude.

Fachausschuss hatte Okay für Frühbader gegeben

Im Badestättenausschuss waren die Frühbader noch genehmigt worden, aus dem Amtsausschuss – in dessen Reihen auch Mitglieder des Fachausschusses sitzen – wurde das Thema wieder zurück an den Ausschuss gegeben. „Ich sehe auch noch Beratungsbedarf“, sagte Helmut Thran. Seit drei Jahren, so der Itzstedter Bürgermeister, arbeite man an einer Regelung für Frühschwimmer. Er habe viele Interessenten, die frühmorgens den Tag mit einer Schwimmeinheit beginnen wollen. Zudem müsse man an die Besucher denken, die auch bei schlechtem Wetter im See Sport treiben wollen. Die würden, so Thran, dann vor der Tür des Freibades stehen. Denn bei schlechtem Wetter ist die Badeanstalt zu. „Das sind Hardcore-Schwimmer“, beschreibt Thran. Die würden sich nicht vom Schwimmen abhalten lassen.

Ein weiteres Argument pro Frühbader sei, dass die Interessierten sich, statt auf die Öffnung des Freibades zu warten, auf dem Wanderweg am See entlang einen anderen Zugang zum Wasser suchen und dort dann ins Wasser gehen. „Und das können wir mit dem neuen Angebot verhindern.“

Bereits im Jahr 2019 habe das Amt als Betreiberin der Badeanstalt am Itzstedter See Transponder gekauft, um einen Zugang zum Gelände außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen. „Im vergangenen Jahr kam nun Corona dazwischen“, räumt Helmut Thran ein. Da habe man andere Sorgen gehabt. Im Juni allerdings sei das neue Badestättensicherheitsgesetz in Kraft getreten, das ein Schwimmen ohne Badeaufsicht als nicht zulässig einstufte. „Es ist seitens der Verwaltung nicht ratsam, eine solche Frühbader-Saison-Dauerkarte einzuführen“, hatte die Amtsverwaltung mit Torge Sommerkorn an der Spitze klar gemacht. Während die weiteren Mitglieder des Amtsausschusses sich mit Äußerungen zurückhielten, zeigte sich Thran enttäuscht.

Vorbereitungen für Öffnung des Freibades am 15. Mai laufen

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart am 15. Mai. Das berichtet Hans-Jürgen Juhls, Geschäftsführer der Badeanstalt. „Wenn wir dürfen, dann starten wir pünktlich“, sagt Juhls. Das sei abhängig von der Corona-Situation. Im vergangenen Jahr sei man zwar später aber mit gutem Hygienekonzept durch die Saison gekommen. Dieses Konzept liege auch in diesem Jahr in der Schublade und könne jederzeit hervorgeholt werden. Zurzeit sind noch die Handwerker auf dem Gelände und bringen Pumpen, Heizung und Wasserversorgung auf Vordermann.

Die Badeanstalt sei ein beliebter Treffpunkt für Familien, weil sie über Rutsche, Sprungturm und Steg verfüge. „Das sind unsere Highlights“, verrät Juhls. Außerdem gebe es einen FKK-Bereich, und die Wasserqualität sei eine der besten in ganz Schleswig-Holstein.

Neue Eintrittspreise festgelegt

Die Eintrittspreise für das Freibad am Itzstedter See wurden von den Mitgliedern des Amtsausschusses Itzstedt kräftig angehoben. Ab dem geplanten Saisonstart am 15. Mai werden die Einzelkarten für Kinder und Jugendliche zwei Euro und für Erwachsene fünf Euro kosten. Zehnerkarten für den Besuch der Badestelle kosten 16 Euro für Mädchen und Jungen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, Volljährige bezahlen für die Karte 40 Euro. Wer eine Saison-Dauerkarte kaufen möchte und damit unbegrenzt bis Mitte September ins kühle Nass springen möchte, muss 32 Euro (bis 16 Jahre) oder 80 Euro auf den Tisch legen. Spätbadegäste, die ab 18 Uhr bis zur Schließung der Badeanstalt schwimmen wollen, bezahlen pauschal zwei Euro pro Besuch. Die Schwimmkurse kosten pro Person 60 Euro.